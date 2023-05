Chronisch kranke Kinder: Erstes stationäres Angebot in Wien startet Recruiting

Mit Jahresende geht das Kinderpflegedomizil FRIDOLINA in Betrieb. Für das interdisziplinäre Team sucht das Haus der Barmherzigkeit ab sofort nach engagierten Fachkräften.

Wien (OTS) - Mit dem bevorstehenden Start des Kinderpflegedomizils FRIDOLINA wird das erste stationäre Angebot für chronisch kranke Kinder in Wien geschaffen. Um diesen Kindern eine liebevolle Betreuung in ihrem neuen Zuhause bieten zu können und gleichzeitig ihre Familien zu entlasten, sucht das Haus der Barmherzigkeit nach neuen Mitarbeiter*innen, die das interdisziplinäre Team verstärken. Die offenen Stellen umfassen Positionen im Bereich Pflege, Medizin, Therapie, Pädagogik und Sozialarbeit.

Ein interdisziplinäres Team für ein liebevolles und sicheres Zuhause

„Wir freuen uns sehr, dass FRIDOLINA bald seine Türen öffnet“, sagt Nicole Hainz, Leiterin des zukünftigen Wohnbereichs, begeistert. Für die optimale Betreuung und Förderung der hier einziehenden Kinder und Jugendlichen wird ein interdisziplinäres Team sorgen. Qualifizierte Fachkräfte können sich ab sofort für die ausgeschriebenen Positionen bewerben.

„Die wichtigste Aufgabe unseres Teams wird es sein, den Kindern und Jugendlichen Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln, ihre Selbstbestimmung zu fördern und für ihre bestmögliche Lebensqualität zu sorgen“, betont Hainz. Neben fachlicher Qualifikation sind Empathie, Aufgeschlossenheit und Herzlichkeit wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Team. „Wir suchen engagierte Teamplayer, die unsere Vision teilen und gemeinsam mit uns diese essenzielle Leistung aufbauen möchten“, so Hainz.

Gesucht werden Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen sowie Pflege- und Pflegefachassistent*innen, Ärzt*innen, Therapeut*innen, Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen, Heil-, Sonder- oder Sozialpädagog*innen und Fachsozialbetreuer*innen sowie administratives Personal.

Weitere Informationen und detaillierte Jobbeschreibungen sind unter www.hb.at/fridolina abrufbar.

FRIDOLINA: Ein Ort der Geborgenheit für chronisch kranke Kinder in Wien

Das Kinderpflegedomizil FRIDOLINA schließt eine Lücke in der Versorgung von Kindern mit lebensverkürzenden Erkrankungen in Wien. Der Wohnbereich schafft erstmals ein Zuhause außerhalb des Zuhauses, wo Kinder mit hohem Pflegebedarf von 0 bis 18 Jahren liebevoll betreut und optimal versorgt werden. Bisher leben betroffene Kinder mitunter auf Krankenhausstationen trotz abgeschlossener Akutbehandlungen, oder werden zuhause von Angehörigen gepflegt.

Zu den zentralen Leistungen von FRIDOLINA gehören professionelle Pflege, medizinische und therapeutische Versorgung sowie pädagogische Betreuung. Besonderes Augenmerk wird auf individuelle, alters- und entwicklungsadäquate Pflege und Betreuung sowie höchstmögliche Lebensqualität gelegt.

Bis Jahresende sollen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner im Wohnbereich FRIDOLINA einziehen. Insgesamt entstehen hier Hospiz-, Kurzzeitentlastungs- und Langzeitpflegeplätze für 14 Kinder und Jugendliche. Das Pflegeangebot wird im Auftrag des Fonds Soziales Wien und in Kooperation mit dem Kinderhospiz und Kinderpalliativteam MOMO geschaffen.

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeitbetreuung mit Lebensqualität. In sieben Pflegekrankenhäusern und -heimen in Wien und Niederösterreich betreuen wir laufend rund 1250 geriatrische Bewohner*innen. Wir begleiten darüber hinaus rund 430 Menschen mit komplexen Behinderungen in unseren 17 Wohnangeboten, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung. Neben bestmöglicher Pflege und medizinischer Versorgung legen wir besonderen Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag. www.hb.at

