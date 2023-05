Datenanalyse: Der Hype um Freiflächen bei Immobilien ist vorbei

Die Nachfrage nach Kaufimmobilien mit Freifläche ist stark rückläufig. Die Nachfrage nach Mietobjekten steigt

Wien (OTS) - Das Haus im Grünen und Immobilien mit Balkon oder Terrasse waren spätestens nach dem ersten Lockdown 2020 heiß begehrt. Damals ist die Nachfrage rasant in die Höhe geschnellt. Die aktuelle Datenanalyse von ImmoScout24 zeigt eine klare Trendwende und ein Einpendeln der Nachfrage nach Immobilien mit Freifläche auf dem Vorkrisenniveau.

Nachfrage nach Kauf-Immobilien mit Freifläche um 53 Prozent rückläufig

Einfach nur raus auf die Terrasse oder in den Garten gehen zu können, hatte für eine Mehrheit der Österreicher:innen in der Pandemie höchste Priorität. Dementsprechend ist im ersten Quartal 2021 die Nachfrage nach Kauf-Immobilien mit Freifläche um satte 76 Prozent angestiegen. Auch das erste Quartal 2022 war noch vom Wunsch nach einem Eigenheim geprägt, das den Luxus von Grün und Freiluft bietet. Das Nachfrageplus betrug immerhin noch 22 Prozent. Die ersten Monate im laufenden Jahr zeigen eine stark rückläufige Tendenz. Kaufobjekte mit Freifläche wurden nur noch halb so häufig gesucht, das Minus bei der Nachfrage beträgt 53 Prozent und pendelt sich damit auf dem Niveau von Anfang 2020 ein. „Dieser starke Einbruch hat unterschiedliche Gründe. Einerseits haben viele die Wunschimmobilie mit Garten oder Terrasse bereits gefunden, andererseits geht die Nachfrage nach Kaufobjekten insgesamt zurück“, erläutert Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24.

20 Prozent Aufschlag für Freifläche

Beim Kauf einer Immobilie schlägt die Freifläche mit einem durchschnittlich um 20 Prozent höheren Preis zu Buche. Der Österreich-Durchschnitt für eine Immobilie mit Garten oder Balkon liegt bei 5.527 Euro pro Quadratmeter. Im Burgenland sind derartige Häuser und Wohnungen in der Größe von 100 Quadratmeter um rund 343.000 Euro zu erwerben, während in Tirol dieselbe Größe um 709.000 Euro angeboten wird. Mehr als 600.000 Euro sollten Käufer:innen auch in Salzburg, Vorarlberg und Wien bereit halten. Nieder- und Oberösterreich sowie Steiermark und Kärnten locken Interessierte mit Preisen zwischen 405.000 und 437.000 Euro für ein Eigenheim mit Freifläche von 100 Quadratmetern.

Nachfrageplus bei Miete, aber vorwiegend ohne Freifläche

Die Nachfrage geht hingegen wieder verstärkt in Richtung Mietobjekte. Bereits gegen Ende 2022 verzeichnet die Immobilien-Plattform ImmoScout24 hier ein Nachfrageplus von 8 Prozent österreichweit und um 20 Prozent in Wien. Gesucht werden aber vorwiegend Mietwohnungen ohne Freifläche (+15 Prozent) und deutlich weniger oft ein neues Zuhause mit Freifläche (+7 Prozent). „Unsicherheit und Krisen, gestiegene Lebenshaltungskosten und strengere Kreditvorgaben führen zu einem Anstieg bei der Suche nach verfügbaren Mietwohnungen“, erläutert Markus Dejmek.

Der Mietpreis für eine Wohnung mit Balkon, Terrasse oder Garten ist durchschnittlich um 14 Prozent höher als für ein Objekt ohne Freifläche. Im Österreich-Schnitt liegt der Mietpreis für eine Immobilie mit Balkon, Terrasse oder Garten bei 16,2 Euro pro Quadratmeter. Bei einem 70-Quadratmeter-Zuhause entspricht das 1.133 Euro Miete. Unter 1.000 Euro kann man derartige Immobilien im Burgenland, Nieder- und Oberösterreich sowie der Steiermark finden. In Tirol und Salzburg erreicht der Mietpreis mit rund 1.290 Euro für eine 70-Quadratmeter-Wohnung mit Terrasse den höchsten Wert.

Über die Datenanalyse

Die im Mai 2023 durchgeführte Analyse basiert auf 228.500 Datenpunkten aus den Jahren 2020 bis 2023 der auf ImmoScout24.at veröffentlichten Angebotsdaten. Basis sind Bruttomieten, das heißt die Nettomiete plus Betriebskosten und exklusive Heiz- und Stromkosten.

Tabellen mit Kauf- und Mietpreisen finden Sie in der beiliegenden Pressemeldung.

