Stocker: „Altern in Würde muss in Österreich möglich sein“

Die Pflegereform bringt zahlreiche Verbesserungen für Pflegende und Pflegebedürftige

Wien (OTS) - „Altern in Würde muss in Österreich möglich sein. Der zweite Teil der Pflegereform schafft mit 18 Maßnahmen ein umfassendes Paket, das für Pflegende und für Pflegebedürftige zahlreiche Verbesserungen bringt. Mit einem Gesamtvolumen von 120 Millionen Euro werden vor allem im Bereich der 24-Stunden-Betreuung und bei den Rahmenbedingungen für Gesundheits- und Krankenpflegepersonen sowie für pflegende Angehörige Reformschritte gesetzt. Es wird unter anderem die Förderung für 24-Stunden-Betreuung um 25 Prozent erhöht und pflegende Angehörige werden mit einem Zuschuss von 750 Euro in diesem und 1500 Euro ab kommendem Jahr unterstützt. Auch strukturelle Maßnahmen, die langfristig helfen, sind wesentliche Teile, um das Pflegesystem zukunftsfit zu gestalten“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Die Bundesregierung hat eine umfassende Pflegereform geschaffen, die für die österreichische Bevölkerung notwendig ist, denn Pflege geht uns alle an. Von diesen Reformschritten profitieren die Gepflegten, die Angehörigen und auch die vielen Mitarbeiter, die Gewaltiges leisten und denen wir zu großem Dank verpflichtet sind“, führt Stocker weiter aus, der abschließend betont: „Die Bundesregierung arbeitet, während die SPÖ weiter mit sich selbst beschäftigt ist und die FPÖ und NEOS offenbar im Erdboden versunken sind. Wir sehen es seit Monaten und es setzt sich weiter fort: Die österreichische Bevölkerung kann sich nur auf die Volkspartei verlassen.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/