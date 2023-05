Steuerberater:in des Jahres: TPA zweimal ausgezeichnet

TPA-Partnerin Monika Seywald und TPA-Standort Wien setzten sich durch.

Wien (OTS) - Die international tätige Steuerberatung TPA ist beim österreichischen Branchen-Award „Steuerberater:in des Jahres“ gleich zweimal ausgezeichnet worden. TPA-Partnerin Monika Seywald konnte sich in der Kategorie KMU durchsetzen, für das Bundesland Wien holte sich der TPA-Standort Wien bereits zum zweiten Mal den Titel. Die Preise wurden von der Tageszeitung „Die Presse“ und dem Immobilienentwickler ifa AG vergeben, die Auszeichnung fand am 23. Mai in den Wiener Sofiensälen statt.

Der Steuerberater:innen-Award hat sich in den vergangenen Jahren zu einem nachhaltigen Qualitätszeichen und Gütesiegel für die gesamte Branche entwickelt. Das Besondere an der Auszeichnung: Nur Kundinnen und Kunden von Steuerberatungskanzleien konnten ihre Vertrauenspersonen nominieren, danach wurden die Meistgenannten von einer Jury einer kritischen Bewertung unterzogen. Aus knapp 16.000 Nominierungen wurden die Besten der Besten der Branche in sieben Fach-Kategorien und neun Bundesländer-Wertungen gewählt.

„ Ich freue mich sehr über die Auszeichnung, weil sie Anerkennung und Motivation für die beste Steuerberatung im KMU-Bereich ist. Der Preis gebührt ganz allein meinem Team, das aus über 70 Mitarbeiter:innen besteht, die sich täglich um unsere Kundinnen und Kunden bemühen. An dieser Stelle möchte ich mich bei ihnen für ihr Vertrauen und bei meinen Mitarbeiter:innen für ihr großartiges Engagement bedanken “, so die Expertin für Kleine und Mittlere Unternehmen, Monika Seywald, über ihre Auszeichnung mit dem begehrten „Abakus“.

Zum neunten Mal gingen Österreichs Steuerberatungskanzleien heuer ins Rennen um die begehrte Auszeichnung: In der Kategorie „Allrounder“ Wien fiel die Wahl auf TPA, und das bereits zum zweiten Mal. Karin Fuhrmann, Partnerin bei TPA und Mitglied des Management-Teams, sieht die Auszeichnung als Bestätigung des TPA-Mottos: „ Wir leben face-to-face mit unseren Kundinnen und Kunden, wir sehen uns als Partner auf Augenhöhe. Dass wir wieder zur Nummer 1 in Wien geworden sind, zeigt, dass wir damit am richtigen Weg sind. Und es spornt an, uns weiter mit voller Kraft für den Erfolg unserer Kundinnen und Kunden einzusetzen. "





Über die TPA-Gruppe



TPA zählt zu den führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich – mit hochwertigen Dienstleistungen in der Steuerberatung, Buchhaltung, Bilanzierung und Lohnverrechnung. Mehr als 750 Mitarbeiter:innen bürgen für hohe Service-Qualität und Termintreue – in den vierzehn Niederlassungen Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.



International ist die TPA-Gruppe mit rund 1.850 Mitarbeiter:innen in elf weiteren Ländern Mittel- und Südosteuropas tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.



Weitere Informationen auf den Websites www.tpa-group.at

und www.tpa-group.com

