Klagsverband zu ORF-Gesetz: Keine Reformen auf Kosten von Barrierefreiheit

Informationen in Einfacher Sprache sind kein Nice-to-have, sondern eine unabdingbare Voraussetzung für Barrierefreiheit und gesellschaftliche Teilhabe. Nachrichten in Einfacher Sprache sind für viele Menschen in Österreich die Grundvoraussetzung, um sich zu informieren. Davon profitieren nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten, sondern alle Menschen, die Nachrichten niederschwellig in Anspruch nehmen wollen

Christopher Frank, Vorsitzender des Klagsverbands

1/2