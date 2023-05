Doppelsieg für KPMG: Hannes Fink und Friedrich Fraberger sind „Steuerberater des Jahres“

Wien (OTS) - Gleich zwei Steuerberater des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens KPMG wurden mit dem renommierten Preis „Steuerberater:in des Jahres 2023“ ausgezeichnet, der jährlich vom Institut für Anlageberatung (IFA) und von der Tageszeitung „Die Presse“ vergeben wird. In der Kategorie „Private Clients“ holte Friedrich Fraberger zum wiederholten Mal die begehrte Trophäe. Die Kategorie „Allrounder regional Salzburg“ konnte Hannes Fink für sich entscheiden.



Individuelle Beratung, fachliches Know-how und soziale wie methodische Fähigkeiten stehen für KPMG Partner Hannes Fink, Gewinner in der Kategorie „Allrounder regional Salzburg“, an oberster Stelle bei der Beratung seiner Kund:innen. „Unser Beruf bringt die große Herausforderung mit sich, bei sich ständig veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen immer up to date sein zu müssen. Umso mehr freut mich diese Auszeichnung. Sie ist nicht nur Bestätigung unserer täglichen Anstrengungen, sondern vor allem eine Anerkennung der hervorragenden Arbeit unseres Teams“, so Fink.

Von einem intensiven Vertrauensverhältnis zwischen Kund:innen und Berater:innen ist auch der Bereich „Private Clients“ geprägt, für den KPMG Partner Friedrich Fraberger dieses Jahr erneut den Sieg holte. „Steuerberatung ist und bleibt ein People‘s Business, selbst in einer vermehrt digitalisierten Welt. Jede Auszeichnung ist daher etwas ganz Besonderes, sie bringt die Wertschätzung eines breiten Publikums zum Ausdruck. Dafür braucht es ein stetiges Bemühen um unsere Kund:innen, das gelingt nur mit Kolleg:innen an der Seite, die ihren Beruf mit viel Leidenschaft und fundiertem Wissen ausüben“, freut sich Fraberger.



Steuerberater:in des Vertrauens

Zum mittlerweile neunten Mal hatten heimische Unternehmen und Kund:innen im Rahmen des Awards „Steuerberater:in des Jahres“ von IFA, Institut für Anlageberatung, und der Tageszeitung „Die Presse“ die Möglichkeit für die beste Beratung abzustimmen. In den Fachkategorien Umgründungen, Private Clients, Immobilien- und Bauwirtschaft, Kleine und mittlere Unternehmen, Freie Berufe, Internationales und Konzernsteuerrecht sowie Allrounder regional wurden diesmal 15.964 Nominierungen gezählt. Seit dem Bestehen des Awards konnten bereits zahlreiche KPMG Partner:innen die begehrte Trophäe in verschiedensten Kategorien entgegennehmen.



Weitere Informationen sowie Bildmaterial zum Download finden Sie hier: KPMG Pressecenter

Rückfragen & Kontakt:

KPMG Austria GmbH

Lisa Kannonier

Porzellangasse 51, 1090 Wien

+43 664 8213 664

lkannonier @ kpmg.at