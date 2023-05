ARBÖ: Pfingsten bringt mit einem verlängerten Wochenende und Ferien für 3,8 Millionen Schüler aus Deutschland Staus am Wochenende

Wien (OTS) - Wochenende und den rund 3,8 Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland 2-wöchige Ferien. Zudem gastieren Herbert Grönemeyer, Felix Lobrecht und Mellisa Naschenweg in der Wiener Stadthalle. Das bedeutet laut ARBÖ-Verkehrsexperten Staus auf den Transitrouten und in der Bundeshauptstadt.

Für die rund 3,8 Millionen Schülerinnen und Schüler aus den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland markiert der Pfingstmontag den Start in die Pfingstferien. Viele werden die Gelegenheit des verlängerten Wochenendes für einen Kurzurlaub nutzen. Die Ferien geben auch vielen die Möglichkeit ein paar Tage in die Alpen, ans Meer oder nach Ost- und Südeuropa zu reisen. Die ARBÖ-Experten erwarten durch die oben genannten Ursachen zwei Reisewellen. Die erste wird ab Freitagnachmittag hauptsächlich auf Stadtautobahnen und Stadtausfahrten der Landeshauptstädte und Wien „laufen“ oder mehr oder weniger stehen. Bis in den Abend hinein erwarten die ARBÖ-Experten auf den folgenden Strecken die längsten Staus und Verzögerungen:

Mühlkreisautobahn (A7) im Stadtgebiet von Linz

Pyhrnautobahn (A9), zwischen Übelbach und Wildon

Südautobahn (A2) in den Großräumen Graz und Wien

Südosttangente (A23) im gesamten Verlauf

Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg

Graz: Kärntner Straße, stadtauswärts, im gesamten Verlauf

Graz: Meran- und Plüddemanngasse, im gesamten Verlauf

Linz: Umfahrung Ebelsberg, vor dem Mona-Lisa-Tunnel

Linz: Wiener Straße, zwischen A7 und Stadtgrenze

Salzburg: Münchner Bundesstraße, zwischen Bessarabierstraße und Grenze Freilassing

Salzburg: Sterneckstraße, zwischen Sterneckkreuzung und Vogelweiderstraße

Salzburg: Vogelweiderstraße, im gesamten Verlauf

Wien: Altmannsdorfer Straße, zwischen Grünbergstraße und Altmannsdorfer Ast

Wien: Triester Straße, zwischen Matzleinsdorfer Platz und Autobahnauffahrt

Wien: Hadikgasse, zwischen Schloß Schönbrunn und Hütteldorf

Die zweite Reisewelle wird ihre Auswirkungen mit kilometerlangen Blechkolonnen auf den Transitrouten im Westen des Landes am Samstag zeigen. Die meiste Geduld wird voraussichtlich vom Vormittag bis in den Nachmittag hinein auf diesen Strecke gefragt sein:

Brennerautobahn (A13), Richtung Italien, vor der Mautstelle Schönberg und zwischen Matrei und Brennerpass

Brennerautobahn in Südtirol (A22), Richtung Süden, vor der Mautstelle Sterzing/Vipiteno in Südtirol

Fernpassstraße (B179), vor allem vor den Portalen des Grenztunnels Vils/Füssen und des Lermoosertunnels

Innkreisautobahn (A8), vor den Baustellenbereichen bei Ried/Innkreis und Ort/Innkreis

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereichen bei Inzersdorf/Krems und zwischen Übelbach und Knoten Deutschfeistritz sowie vor dem Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10), vor den Tunneln zwischen Kuchl und Knoten Pongau, vor dem Tauerntunnel, vor dem Katschbergtunnel und vor den Tunnel zwischen Paternion und Knoten Villach sowie im Baustellenbereich bei Spittal/Drau

Verbindung München-Salzburg (A8), abschnittweise zwischen Rosenheim und Salzburg

Verbindung Rosenheim-Kufstein (A93), vor dem Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein in Bayern





Zwtl.: 3 Veranstaltungen sorgen für Staus rund um Wiener Stadthalle

Die Wiener Stadthalle erlebt im Laufe dieser Woche 3 Veranstaltungs-Höhepunkte. Herbert Grönemeyer gastiert ebenso wie Felix Lobrecht und Melissa Naschenweg in der Halle D. Die Auftritte von Herbert Grönemeyer am Mittwoch und von Felix Lobrecht am Donnerstag sind ausverkauft. Für Melissa Naschweng am Samstag, 27.05.2023, sind noch Karten erhältlich. Der Einlass zum Konzert von Herbert Grönemeyer ist ab 18:30 Uhr. Besucher, die zu Herbert Grönemeyer und Felix Lobrecht, mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sollten die generelle Kurzparkzone, die Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr gilt, beachten. Das Parken am gleichen Platz ist auf 2 Stunden begrenzt. Außerdem können Anrainerparkplätze, die nur für Besitzer des „Parkpickerls“ für den 15. Wiener Gemeindebezirk reserviert sein, den Stresspegel bei der Parkplatzsuche erhöhen. Die Anrainerparkplätze gelten auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen

„Wir raten Autofahrern auf die Märzparkgarage und Stadthallengarage auszuweichen. Hier gibt es bei allen drei Veranstaltungen ermäßigte Preise. Öffentlich ist die Wiener Stadthalle mit der U-Bahn-Linien U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinien 48A gut erreichbar“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten abschließend.





(Schluss)





Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at