Fokus auf Nachhaltigkeit: WINEGG entwickelt 7 neue Wohnprojekte mit Zukunft

Wien (OTS) - Das Wiener Immobilienunternehmen WINEGG setzt weiterhin verstärkt auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Regionalität der Baustoffe. Aktuell werden 7 neue Wohnprojekte in Wiener Trendlagen entwickelt.

Innovationen und nachhaltige Ansätze gewinnen in der Bau- und Immobilienbranche zunehmend an Bedeutung. Der Wiener Projektentwickler WINEGG geht mit gutem Beispiel voran.

Das Immobilienunternehmen entwickelt derzeit 7 neue Wohnprojekte in absoluten Trendlagen Wiens. Darunter beliebte Grätzel wie Jedlesee in Floridsdorf, das Freihausviertel in Margarethen, das Längenfeldviertel in Meidling oder das Kreuzgassenviertel in Währing. Bereits bei der Akquise und Standortauswahl werden auf wesentliche Faktoren wie die Mikrolage, die öffentliche Anbindung oder die Erreichbarkeit von Grünräumen geachtet. In der Projektentwicklung liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Regionalität der Baustoffe.

„ Eine nachhaltige Projektentwicklung im Wohnbau erfordert ein ganzheitliches Konzept, das sowohl ökologische als auch soziale und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Unsere Immobilien erzielen dadurch eine langfristige Wertsteigerung und haben Zukunft “, so Hannes Speiser, Prokurist und Leiter Neubauprojekte bei WINEGG.

Flexible Raumkonzepte und effiziente Energiesysteme

WINEGG legt Wert auf ausgewählte Rohstoffe und lässt alle Materialien auf ihre Umweltverträglichkeit überprüfen. Dabei wird auch auf eine Wiederverwertung der Baustoffe am Ende des Lebenszyklus geachtet (Stichwort: Cradle to cradle). Um den Energieverbrauch der zukünftigen Lebensräume zu senken, integriert der Projektentwickler kosteneffiziente Energieversorgungssysteme wie Wärmepumpen oder Geothermie. Durch die zusätzliche Photovoltaik-Anlage werden die gesamten Kosten des Energiebedarfs der Allgemeinflächen eines Wohnbaus abgedeckt.

Die Wertsteigerung einer Immobilie über Generationen bedarf einer hohen Flexibilität in der Raumplanung: Die Wohnungen werden so konzipiert, dass diese mit geringem Aufwand zusammengelegt werden können. Dadurch entstehen beispielsweise auch gefragte 4-Zimmer-Familienwohnungen, die individuellen Bedürfnissen gerecht werden können.

Durch eine unabhängige Zertifizierung macht WINEGG die nachhaltige Projektentwicklung sichtbar. Dabei erreicht das Unternehmen mit seinen Objekten regelmäßig besonders hohe Erfüllungsgrade in Kriterien wie der ökonomischen und sozio-kulturellen Qualität oder auch der Prozessqualität.

Weiterhin hohe Nachfrage bei nachhaltigen Wohnprojekten

Nicht zuletzt aufgrund seiner aktiven Nachhaltigkeitsstrategie überzeugt das Unternehmen auch während anspruchsvoller Rahmenbedingungen auf ganzer Linie. „ Aktuell werden im Verkauf vor allem hochwertige und nachhaltig entwickelte Projekte weiterhin stark nachgefragt “, ergänzt Speiser. Mit den 7 neuen Wohnprojekte reagiert man daher auf die derzeitige Situation am Immobilienmarkt, sowie auf die hohen Anforderungen der Immobilienkäufer.

Weitere Informationen zu den aktuellen Wohnprojekten der WINEGG Realitäten finden Sie unter: www.winegg.at/projekte/

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

