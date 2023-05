Österreichischer Kinderhospiz- und Palliativtag am 1.6.2023

Einladung zur Pressekonferenz am 1.6.2023 um 10:00 Uhr

Wien (OTS) - HOSPIZ ÖSTERREICH in Kooperation mit dem Dachverband MOKI Österreich, MOKI Niederösterreich und MOKI-Wien

Der Österreichische Kinderhospiz- und Palliativtag am 1.6. ist Kindern und Jugendlichen mit einer unheilbaren, lebensverkürzenden Erkrankung und ihren Familien gewidmet. An diesem Tag machen wir auf die einzigartigen Lebenserfahrungen von rund 5.000 betroffenen jungen Menschen in Österreich aufmerksam.

Hospiz Österreich hat wieder eine österreichweite Mitmach-Aktion initiiert, das Thema sind „Seifenblasen“: Seifenblasen stehen für das bunte Leben und die Zerbrechlichkeit: bunt, schillernd und vergänglich erfreuen sie uns und bescheren uns oft ein zu kurzes Glück. Sie spiegeln Momente der Freude und zerplatzen wie Träume und Hoffnungen im Leben schwerkranker Kinder. Einrichtungen in ganz Österreich laden zu Veranstaltungen ein.

Themen der Pressekonferenz werden außerdem sein:

30 Jahre HOSPIZ ÖSTERREICH – Aktionen, Fachtag und Festveranstaltung am 15.9.2023

– Aktionen, Fachtag und Festveranstaltung am Potenziale des Universitätslehrgangs Palliative Care in der Pädiatrie (PMU Salzburg)

(PMU Salzburg) Transition (Übergang von pädiatrischer Betreuung zur Erwachsenenpflege und -medizin)

(Übergang von pädiatrischer Betreuung zur Erwachsenenpflege und -medizin) Zahlen, Daten, Fakten und der aktuelle Stand in der Umsetzung des Hospiz- und Palliativfondsgesetzes

Sprecherinnen:

Mag.a Barbara Schwarz, Präsidentin, HOSPIZ ÖSTERREICH

Renate Hlauschek, MMSc, Geschäftsführende Vorsitzende MOKI NÖ – Mobile Kinderkrankenpflege, Dachverband MOKI Österreich, Mitglied Leitungsteam des ULG PALL PÄD

Gabriele Hintermayer, MSc, Geschäftsführende Vorsitzende MOKI-Wien Mobile Kinderkrankenpflege, Dachverband MOKI Österreich

Stella Promussas, Studierende des Lehramts für Klassische Philologie sowie des Interdisziplinären Masters Ethik für Schule und Beruf,

chronisch und einschränkend erkrankt an Kongenitalem Hyperinsulinismus (Antidiabetes)

Mag.a Claudia Nemeth, Leitung Hospiz und Palliative Care für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, HOSPIZ ÖSTERREICH



Termin:

1.6.2023 um 10:00 Uhr

Ort:

ZOOM Kindermuseum

MuseumsQuartier/Hof 2

Museumsplatz 1

1070 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Dachverband HOSPIZ Österreich (DVHÖ)

Catrin Neumüller

Leitung PR & Fundraising

+43 699 10814946

catrin.neumueller @ hospiz.at

www.hospiz.at