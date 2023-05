Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 24. Mai 2023. Von Anita Heubacher: "Peanuts statt Patientenmilliarde".

Innsbruck (OTS) - Die Fusion der Gebietskrankenkassen hätte viel Geld ins System spülen sollen. Zum Wohle der Versicherten. Die müssen immer größere Anteile bei den Wahlarzt-Rechnungen selber zahlen oder ewig auf den Kassenarzt warten.

Was blieb von Altbundeskanzler Sebastian Kurz? Neben viel Ungemach, das er seiner Partei hinterlassen hat, auch die Fusion der Krankenkassen. Die türkise ÖVP hatte, entgegen ihrer Natur, die Liebe zum Zentralismus entdeckt und aus neun Gebietskrankenkassen die Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK, gemacht. Rund 80 Prozent der Menschen in Österreich waren vor der Fusion dort versichert, ebenso viele sind es heute. Die Fusion und damit die Harmonisierung der Tarife, das Abwandern der Mittel nach Wien zur zentralen Verwaltung, das Straffen der Strukturen hätten die berühmte Patientenmilliarde bringen sollen. Mehr Geld für die Versicherten und die Kassenärzte.

Geld hat die Fusion bis dato offenbar noch keines gebracht, sondern ein Minus in den Bilanzen. Allerdings, das ist durch die Fusion erreicht: Die Machtverhältnisse zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern in den Kassen-Gremien haben sich verschoben. In Parteisprech: Die roten Funktionäre wurden zurückgedrängt, die jetzt wieder Schwarzen gestärkt.

Dem Versicherten dürfte das gemeinhin einerlei sein. Er bezahlt, ungefragt für wen, seine Sozialversicherungsbeiträge und will eine Leistung dafür abrufen. Das gestaltet sich zunehmend schwierig, denn die Warteschlange vor dem Kassenarzt ist lange, Termine kaum bis gar nicht zu haben. Wer es sich leisten kann, geht zum Wahlarzt und muss immer häufiger feststellen, dass er immer weniger von der ÖGK rückerstattet bekommt. Peanuts statt Patientenmilliarde lautet die Bilanz.

Der Gesundheitskasse und damit den 82 Prozent Versicherten fehlt Geld. Das liegt daran, dass die Politik alle schwachen Beitragszahler bei der ÖGK gebündelt hat. Die 82 Prozent der Versicherten zahlen den Spitalsaufenthalt und den Kassenarztbesuch von jenen mit, die kaum oder gar nichts beitragen können. Mindestsicherungsempfänger, Asylwerber, Arbeitslose ... Der Vorwurf geht nicht an diese Gruppen, sondern an die Politik. Sie hat die Solidarität auf 82 Prozent der Bevölkerung begrenzt und dafür Sorge getragen, dass bestimmte Berufe in kleinere Kassen einzahlen und die Schwächsten nicht mittragen müssen. Weil die kleinen Kassen besser gespeist werden, sind sie in der Lage, ihren Ärzten bessere Honorare zu bezahlen und ihren Versicherten mehr Rückerstattung. Anstatt die Krankenkassen zu fusionieren, hätte man besser eine Gebietskrankenkasse pro Bundesland geschaffen und die Solidarität auf 100 Prozent der Bevölkerung ausgeweitet.





