Hagelversicherung: Gewitterfront verursacht erste Schäden

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 3 Millionen Euro

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 23. Mai 2023): Heute am Nachmittag tobten die ersten schweren Gewitter im heurigen Jahr mit Hagel, Starkregen und teilweise stürmischen Wind über Österreich. Besonders vom Waldviertel bis ins östliche Flachland und vom Grazer Umland bis ins Südburgenland sind Unwetterzellen gezogen und haben die Landwirtschaft teilweise schwer geschädigt: „Nach ersten Begehungen durch unsere Sachverständigen rechnen wir in den Bundesländern Niederösterreich, Burgenland und Steiermark mit einem Gesamtschaden in der Höhe von 3 Millionen Euro, davon alleine 2 Millionen Euro in der Steiermark. Auf einer landwirtschaftlichen Fläche von insgesamt 9.000 Hektar wurden v.a. Acker- und Obstkulturen geschädigt“, so Dr. Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, in einer ersten Bilanz.

Schadensüberblick im Detail – Steiermark:

Betroffene Bezirke: Graz-Umgebung, Weiz

Betroffene Kulturen: Getreide, Stein- und Kernobst inkl. Netzschäden, Erdbeeren, Gemüse, Grünland

Betroffene Fläche: 3.500 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 2 Millionen Euro



Niederösterreich:

Betroffene Bezirke: Horn, Gänserndorf, Mistelbach, Wr. Neustadt Land

Betroffene Kulturen: Getreide, Wein, Obstkulturen, Grünland

Betroffene Fläche: 4.000 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 700.000 Euro



Burgenland:

Betroffene Bezirke: Güssing, Mattersburg

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Soja, Erdbeeren (tlw. in der Ernte)

Betroffene Fläche: 1.500 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 300.000 Euro



Betroffene Landwirte melden ihre Schäden am einfachsten online unter www.hagel.at.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Hagelversicherung VVaG

Dr. Mario Winkler

Pressesprecher

+43 1 403 16 81-42

m.winkler @ hagel.at