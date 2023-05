Sommet Education und Globeducate gehen eine Partnerschaft ein, um neue Generationen für Hochschulbildung und Karrieren im Gastgewerbe zu begeistern

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Das weltweit führende Bildungsnetzwerk für das Gastgewerbe, das die renommierten Managementschulen Glion Institute of Higher Education und Les Roches International School of Hotel Management umfasst, schließt sich mit Globeducate zusammen, einer der weltweit führenden K12-Bildungsgruppen mit mehr als 55 erstklassigen bilingualen und internationalen Schulen in 10 Ländern, die 31.000 Schüler unterrichten. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler in die Welt des Gastgewerbes einzuführen, und zwar durch die beiden legendären Sommet Education Hospitality Business Schools.

Glion und Les Roches werden die nächste Generation von Globeducate-Studenten inspirieren und sie dabei unterstützen, das Gastgewerbe und die Erlebnisbranche zu entdecken. Während der letzten Schuljahre haben die Schüler Zugang zu Präsentationen, Meisterklassen und interaktiven Discovery-Workshops, die ihnen aufregende berufliche Schnuppererfahrungen in einer Vielzahl von Bereichen bieten, wie beispielsweise Hotelentwicklung, Veranstaltungsmanagement, Luxus- und Kundenerlebnis, digitales Marketing und Nachhaltigkeit.

Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit den Grundprinzipien von Globeducate: Exzellenz im Bildungsbereich, Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen, Charakterbildung und Förderung globaler Perspektiven, die die Grundlage für die Vorbereitung der Studenten auf den Erfolg in der globalen Gemeinschaft sind. Diese einzigartige Partnerschaft wird Studenten Gelegenheiten bieten, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, die über den rein akademisch Bereich hinausgehen.

In allen Globeducate-Schulen ist die Hochschulberatung ein wichtiger Bestandteil der Lernerfahrung, und die StudentInnen am Ende ihrer Sekundarstufe können den exklusiven Zugang zu allen Programmen dieser beiden Elite-Hochschuleinrichtungen in der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich nutzen.

Der Studiengang "Bachelor of Business Administration in Hospitality Management" wird mit speziellen Kursen und Zugang für Globeducate-Studenten angeboten. Dieser neue Schritt stärkt die Beziehung zwischen diesen beiden führenden Bildungsgruppen. Eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen Sommet Educations und der École Ducasse hat zu weiteren Kooperationen geführt - alle wurden entwickelt, um junge Lernende zu inspirieren und zu fördern.

Beatriz Catto, Vizepräsidentin für die Anwerbung von Studienanfängern, ist stolz darauf, diese Partnerschaft zu bestätigen:

Ich freue mich, bekanntgeben zu können, dass Globeducate eine Partnerschaft mit Glion und Les Roches eingehen wird, um eine neue Generation für die spannende Welt des Gastgewerbes und des Dienstleistungssektors zu begeistern. Nach dem jüngsten Erfolg der Zusammenarbeit mit der École Ducasse werden wir nun die Möglichkeiten für Studenten fördern, ein breites Spektrum an internationalen Führungslaufbahnen in vielen Sektoren zu erleben, darunter Hotels, Reisen und Tourismus, Luxus, Sport, Eventmanagement, Unterhaltung, Finanzen und Immobilien. Unser Zulassungs- und akademisches Team freut sich darauf, Globeducate-Campus zu besuchen, um Meisterklassen, Workshops und Präsentationen für Schüler der Highschool durchzuführen, die zukünftige Karrieremöglichkeiten erkunden und die Entwicklung ihrer Soft Skills durch praktische Übungen unterstützen wollen.

Paddy Jansen, COO von Globeducate, kommentierte:

"Die Partnerschaft von Globeducate mit demGlion Institute of Higher Education und Les Roches gibt Globeducate-Studenten aus aller Welt die Möglichkeit, Karrieremöglichkeiten im Gastgewerbe zu entdecken und ihnen eine Zukunft aufzuzeigen, die ihren Leidenschaften und Interessen entsprechen könnte, sowie Optionen für Universitätsziele offen zu halten. Diese Einrichtungen mit Sitz in Spanien und der Schweiz sind führende internationale Business Schools und bieten Bachelor-, Graduierten-Programme und professionelle Entwicklungsprogramme, die sich auf Luxus-Business-Ausbildung konzentrieren, mit einer 60-jährigen Erfahrung, auf die man zurückgreifen kann. Als Unternehmen, die sich auf Innovation, Authentizität und Nachhaltigkeit konzentrieren, sind sie ein natürlicher Partner für Globeducate."

Informationen zu Sommet Education

Sommet Education ist der weltweit führende Anbieter von Schulungen im Bereich Gastgewerbe. Sein weltweites Netzwerk renommierter Institutionen umfasst die schweizerische Gastgewerbeschulen Glion Institute of Higher Education und Les Roches sowie die Koch- und Konditoreischule École Ducasse. Im April 2021 übernahm Sommet Education das führende südafrikanische Bildungsunternehmen Invictus Education und fügte seinem Portfolio vier neue Schulen hinzu: die International Hotel School, die IHS Gaming, die sich auf die Glücksspielbranche spezialisiert hat, das SAE Institute, das auf die Ausbildung in kreativen Medien spezialisiert ist, und Summit, das sich auf B2B-Schulungen und -Entwicklung konzentriert. In August 2021 expandierte Sommet Education auch in Indien durch eine Mehrheitsbeteiligung an der Indian School of Hospitality (ISH) mit einem Campus in Gurugram (Delhi NCR).

Diese Einrichtungen bieten 400 Studien-, Graduierten- und technische Ausbildungsprogramme für 9.000 Studierende aus 100 verschiedenen Ländern und 10.000 Lernende an. Der Unterricht wird auf vier Kontinenten an 18 Standorten sowie über hochmoderne Lernplattformen remote angeboten. Zwischen ihnen verfügen die Schulen über ein Netzwerk von 60.000 einflussreichen Absolventen im Gastgewerbe und darüber hinaus.

Sommet Education ist die einzige Bildungsgruppe, die zwei Institutionen unter den Top 5 der weltweiten Rangliste für die Ausbildung im Gastgewerbe und für den Ruf als Arbeitgeber hat (QS World University Rankings by Subject 2022).

www.sommet-education.com

Informationen zu Globeducate:

Globeducate ist eine der weltweit führenden K12-Bildungsgruppen mit mehr als 55 erstklassigen zweisprachigen und internationalen Schulen und Online-Programmen, die 31.000 Schüler in zehn Ländern unterrichten. Wir bereiten jeden Schüler darauf vor, ein globaler Bürger zu werden, der die Zukunft gestalten kann.

Unsere Schulen sind auf eine Vielzahl anerkannter und hoch angesehener internationaler Lehrpläne spezialisiert, darunter der Nationale Lehrplan für England (EYFS bis A Level), das International Baccalaureate (PYP bis IBDP) und die nationalen Lehrpläne von Kanada, Frankreich, Indien, Italien, Malaysia, Portugal und Spanien.

Unsere Studenten erzielen gute Noten und werden an 25 der 50 besten Universitäten der Welt für ein Studium zugelassen.

Ein Mitglied von Globeducate zu sein, bringt unseren Schulen, Schülern und Lehrern viele Vorteile. Wir sind offizieller Partner des WWF (World Wildlife Fund) und arbeiten mit Eco-Schools in jedem Land sowie mit LEGO® Education und - in unseren ICS-Schulen - mit Arts International zusammen.

Globeducate-Lehrer inspirieren unsere Schüler dazu, in dieser Welt ihre Stimme zu finden. Sie ermutigen sie, das Weltgeschehen zu verstehen, über ihre Werte und das, was ihnen wichtig ist, nachzudenken und Unwissenheit und Intoleranz in Frage zu stellen, wo immer sie sie finden.

www.globeducate.com

