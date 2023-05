Stocker: „Deutsche Medien staunen über die Wirksamkeit der österreichischen Asylbremse“

Bild-Zeitung berichtet über sinkende Asylzahlen in Österreich

Wien (OTS) - „Einmal mehr bestätigt sich: Die Asylbremse wirkt! Obwohl die Europäische Union als Gesamtes einen Anstieg der Asylzahlen von etwa 34 Prozent im Vergleich zum April des Vorjahres verzeichnet, darf sich Österreich über einen Rückgang von einem Drittel freuen. Das ist eindeutig das Ergebnis der konsequenten Asylpolitik von Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner. Dieser Erfolg hat Vorbildwirkung für die gesamte Europäische Union. Mit Bewunderung berichtet heute auch die deutsche Bild-Zeitung über die Wirksamkeit der österreichischen Asylbremse“, kommentiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, den Artikel der deutschen Bild-Zeitung, der unter nachfolgendem Link aufzurufen ist: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/warum-kriegen-wir-das-nicht-hin-ploetzlich-fallen-asyl-zahlen-in-oesterreich-84011084.bild.html



„Auch die Bild-Zeitung bestätigt, dass Österreich die Migrationskrise im Griff hat. Die von der Bundesregierung im Kampf gegen die illegale Migration gesetzten Maßnahmen sind goldrichtig. Gerade die rückläufigen Zahlen entlarven auch die hämischen Kommentare der Oppositionsparteien als Farce“, sagt Stocker, der abschließend betont: „Es ist gut und richtig, dass die österreichische Asylpolitik in den fähigen Händen von Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner liegt und die Asylzahlen – anders als in Deutschland – deutlich sinken. Die linke Ampelkoalition in Deutschland kann sich vom österreichischen Erfolgsmodell der Asylbremse viel abschauen.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/