Kulturelle Vielfalt unter Platanen

THEATER IM PARK eröffnete gestern zum vierten Mal

Wien (OTS) - "Ein Marvel-Comic ist nichts dagegen!" (Michael Niavarani über den "Sommernachtstraum")

Bei frühsommerlichen Temperaturen und mit rund 1000 geladenen Gästen startete das THEATER IM PARK gestern Abend in seine vierte Saison. Die Eröffnungsvorstellung bot mit Beiträgen aus Jazz, Klassik, Musical, Kabarett & Komödie einen Vorgeschmack auf die Vielfalt der kommenden Monate. Fotos zum Download

Die Initiatoren Michael Niavarani und Georg Hoanzl begrüßten gemeinsam mit Moderatorin Sigrid Hauser ihre Gastgeber, die Fürstlich Schwarzenberg’sche Familienstiftung, repräsentiert durch Dr. Maximilian Schaffgotsch. Ihr herzlicher Dank erging auch an die Familie Schwarzenberg, vertreten durch Frau Dr. Therese Schwarzenberg, gemeinsam mit Sohn Johannes Schwarzenberg und Tochter Lila Schwarzenberg. Nach Eröffnungsworten des Wiener Landtagspräsidenten Ernst Woller, der auch Grußworte von Bürgermeister Michael Ludwig überbrachte, wünschten auch die drei Hauptsponsor:innen, vertreten durch Stefan Dörfler (Finanzvorstand Erste Group), Doris Wendler (Vorstandsdirektorin Wiener Städtische) und Michael Strebl (Vorsitzender der Geschäftsführung der Wien Energie), gutes Gelingen für die neue Saison und bekräftigten auf der Bühne ihr Engagement für dieses einzigartige Kulturrprojekt.

Danach war die Bühne frei für die Künstler:innen des Abends: Jazz-Sängerin Simone Kopmajer, Kabarettist Omar Sarsam, Musical-Star Maya Hakvoort, Michael Niavarani mit seinem Sommernachtstraum-Ensemble sowie Solisten der Wiener Philharmoniker boten Auszüge aus ihren bald hier stattfindenen Programmen.

Den Saisonauftakt feierten viele prominente Gäste, darunter im Spielplan vertretene Künstler:innen wie die Schauspielerin Maria Happel, Musical- und Dancing-Star Missy May, die Kabarettisten Klaus Eckel, Viktor Gernot und Florian Scheuba, Sängerin Tini Kainrath, und die Musiker Hans Theessink, Roland Neuwirth und Bela Koreny.

Den ersten lauen Frühsommerabend genossen im Publikum Sänger Chris Steger, Psychoanalytikerin Erika Freeman, die Schauspieler:innen Mercedes Echerer, Konstanze Breitebner, Martin Bermoser und Stefano Bernardin und die Kabarettist:innnen Caroline Athanasiadis und Günther Lainer, Sängerin Virginia Ernst, sowie Hubertus von Hohenlohe und Karin Bergmann. Seitens der Politik befanden sich zur Freude des gesamten Teams neben Wiener Landtagspräsidenten Ernst Woller auch Stadtrat Peter Hanke und Stadträtin Ulli Sima im Publikum, die den Initiatoren ebenfalls ihre Wünsche für eine erfolgreiche Saison überbrachten.

Saison 2023: Komödie, Kabarett, Comedy, Klassik, Jazz, Wienerlied, Musical, Literatur, Philosophie & Talk

Bis Ende September punktet das Programm auf theaterimpark.at wieder mit Stars aus Kabarett, Comedy, Klassik, Jazz, Wienerlied, Musical, Literatur, Talk, Philosophie und mehr. Die Eigenproduktion der Saison ist Michael Niavaranis Adaption von Shakespeares „Sommernachtstraum“.

Musik

Simone Kopmajer präsentiert am 3. Juni in großer Besetzung mit ihrer Jazzband, dem Radio String Quartet und Wolfgang Puschnig ihr Album "With Love". Musikalisches Programm für Kinder bietet Mai Cocopelli am 18. Juni. Klassisch wird es mit Christoph Wagner-Trenkwitz, der sich einmal gemeinsam mit Günther Groissböck und den Philharmonia Schrammeln dem Wienerlied widmet (19.8.) und am 25. Juni mit Anekdoten durch das Programm der „Wiener Comedian Harmonists“ führt. Die Wiener Sängerknaben präsentieren am 10. September ihr neues Herbstprogramm und die „Philharmonix“, eine Formation aus hochkarätigen Musikern der Wiener und Berliner Philharmoniker, präsentieren am 17. Juli Cross-Over auf höchstem Niveau.

Eine "Schlagertherapie" verordnen Thomas Gansch und Special Guest Tobias Moretti am 10. Juli. Ernst Molden kommt gleich in vier unterschiedlichen Formationen: mit Ursula Strauss (11.6.), dem Nino aus Wien (3.7.), zum ersten Mal mit Hans Theessink (25.7.) und im bewährten Trio Molden / Soyka / Wirth (3.9.). Erstmals zu Gast sind am 15. Juli mit „Una Notte Italiana“ Pippo Pollina und Etta Scollo. Bela Korenyi, Katharina Straßer, Karl Markovics, Ethel Merhaut und Wolf Bachofner feiern am 16. Juli “101 Jahre Kreisler&Bronner“. Die Musicbanda Franui spielt zwei Mal auf, einmal mit Nikolaus Habjan (11.7.) und einmal mit den Strottern (7.9.).

Die großartigen 5/8erl in Ehren feiern am 2. August „17 Jahre Wiener Soul“, Konstantin Wecker spielt am 5. August ein „Solo zu zweit". Cornelius Obonya, Tini Kainrath und Freunde nähern sich Charles Bukowski auf musikalische Weise (7.8.). Die „4 Voices of Musical", Maya Hakvoort, Missy May, André Bauer und Ramesh Nair, geben am 18. August ihr Hollywood 2.0-Programm zum Besten. Jazzige Shakespeare-Sonnette singt Birgit Minichmayr am 28. August.

Kabarett & Comedy

Viel zum Lachen gibt es den ganzen Sommer über mit den österreichischen Vertreter:innnen der Szene Alex Kristan, Gery Seidl, Gernot Kulis, Thomas Stipsits, Lisa Eckhart, Stermann & Grissemann, Dirk Stermann solo, Christoph Fritz, Viktor Gernot, Roland Düringer, Alfred Dorfer, Lydia Prenner-Kasper, Paul Pizzera mit Gabi Hiller und Philipp Hansa. Aus dem restlichen deutschsprachigen Raum besuchen uns Torsten Sträter, Michael Mittermeier, Hazel Brugger, Martina Schwarzmann, Bodo Wartke, und Carolin Kebekus zusammen mit weiteren Comediennes.

Philosophie, Literatur & Talk

"Jedermann“ Michael Maertens und Maria Happel lesen in der Sonntagsmatinée am 4. Juni „Über unsere Verhältnisse“. Der amerikanische Bestsellerautor T.C. Boyle präsentiert am 12. Juni sein neues Buch, „Blue Skies“, die deutsche Übersetzung kommt von Michael Köhlmeier. Dieser führt auch wieder durch die hilosophische und literarische Gesprächsreihe „Philosophie unter Platanen", Gesprächspartner:innen sind diesmal Konrad Paul Liessmann, Nobelpreisträger Anton Zeilinger und die Philosophin Isolde Charim. Auf neue literarische Texte von Joachim Meyerhoff darf sich das Publikum am 8. August freuen.

Gemeinsam mit der Tageszeitung „Der Standard“ wurde die Reihe „Zukunftsgespräche“ erdacht, die am 13. Juni mit einer Ausgabe zum Thema "Nachhaltiges Wohnen" startet. Dem Thema Umwelt widmet sich auch Dr. Eckart von Hirschhausen in „Mensch, Erde!“ (1.8.). In gleich drei Programmen für Erwachsene und Kinder diskutieren die Science Busters auf humorvolle Weise Klimawandel & Co. Erstmals am 28. Juli zu Gast sind Peter Filzmaier und Armin Wolf mit „Der Professor und der Wolf“, während Florian Klenk und Florian Scheuba am 16 Juli in „Sag Du Florian – Was ist jetzt schon wieder?“ aktuelle Skandale durchforsten.

"Sommernachtstraum" von und mit Michael Niavarani

„Ich dachte über den Sommernachtstraum zuerst: was ist das für ein Blödsinn? Da wird einer in einen Esel verwandelt und schläft mit der Feenkönigin, das ist ja furchtbar. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein sehr romantisches, liebevolles, absurdes Stück, das sich mit dem Thema beschäftigt, das uns alle wahrscheinlich am meisten berührt, nämlich mit der Liebe, mit dem Verliebtsein. Und es ist natürlich ein Traum, ein Fantasy-Traum. Ein Marvel-Comic ist nichts dagegen!" (Michael Niavarani)

Ab 25. Mai werden wieder Elfen und Waldgeister ihr Unwesen im Park treiben: Michael Niavaranis fantastischer Polterabend hat bereits im vergangenen Sommer in mehreren Einspielvorstellungen das Publikum begeistert. Die rein aus Eigenmitteln finanzierte Produktion mit 27 Darsteller:innen und insgesamt über 70 Mitwirkenden bildet 2023 ein Highlight der Saison!

