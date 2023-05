Stocker: „Herbert Kickls Distanzierung von Viktor Orbán ist unglaubwürdig“

Die wankelmütige Haltung und der Opportunismus des freiheitlichen Parteichefs machen ihn zum unglaubwürdigsten Politiker Österreichs

Wien (OTS) - „Herbert Kickls Distanzierung von Viktor Orbán ist unglaubwürdig. Regelmäßig sind Kickl und seine blauen Parteifreunde ausgerückt, um ungarische Verhältnisse in Österreich zu fordern. Jetzt, da Ungarn entgegen der bisherigen Linie tausende Schlepper freilässt, ist die FPÖ angeblich plötzlich ganz erzürnt über ihr großes politisches Vorbild in Budapest. Diese Linie ist vollkommen unglaubwürdig und zeugt ausschließlich vom politischen Opportunismus, den Herbert Kickl an den Tag legt“, kritisiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Die opportunistische Geisteshaltung von Herbert Kickl zieht sich wie ein roter Faden durch seine politische Biographie. War er erst für Totallockdowns in der Pandemie, wechselte er wie eine Fahne im Wind auf die Seite der Maßnahmengegner und Verharmloser. War Viktor Orbán vor kurzem noch sein großer Lehrmeister, ist er heute angeblich ein rotes Tuch. Kickl ging und geht es nie um politische Prinzipien und Standpunkte. Es geht ihm um sich selbst, um sein politisches Fortkommen, aber sicher nicht um die Menschen und das Land. Es ist an der Zeit, dass diese Ich-Bezogenheit entlarvt wird. Es handelt sich um Populismus, mit dem den Menschen Sand in die Augen gestreut wird. Absolute Unverlässlichkeit zeichnet Herbert Kickl aus“, so Stocker.

