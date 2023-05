„Radiopirat*innen“ reden im Bezirksmuseum Brigittenau

Ausstellung von „ORANGE 94.0“ endet am 25.5., Info: pr@o94.at

Wien (OTS/RK) - Wegen der Jubiläen „100 Jahre Radio in Österreich“ und „25 Jahre Freies Radio in Wien“ präsentiert seit Ende März das Team von „ORANGE 94.0 Verein Freies Radio Wien“ die Sonder-Ausstellung „Das Recht auf Radio 1923 – 2023“ im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79). Nunmehr endet die Schau: Am Donnerstag, 25. Mai, ist von 17.00 bis 19.00 Uhr zum letzten Mal ein Besuch möglich. Zu sehen sind Fotoaufnahmen, Texte plus Objekte. In einem „Erzähl-Cafe“ im Museum sprechen ehemalige „Radiopirat*innen“ über den illegalen Sendebetrieb und über persönliche „Radiogeschichten“ in der Vergangenheit. Zudem reden frühere Aktivist*innen über „Störfunk-Interventionen“ und kommentieren aktuelle Entwicklungen im Radiowesen. Moderatorin: Ulli Weish. Der Eintritt in das Museum und die Teilnahme an der Veranstaltung im „Erzähl-Cafe“ sind kostenlos. Auskünfte per E-Mail: pr@o94.at.

Umfassende Informationen über das Brigittenauer Bezirksmuseum (Dauer-Ausstellung, befristete Dokus, Konzerte, u.a.) fordern Interessierte beim ehrenamtlichen Leiter, Richard Felsleitner, unter der Telefonnummer 330 50 68 (Anrufbeantworter) an. Auch via E-Mail ist der freiwillige Bezirkshistoriker zu erreichen: bm1200@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

ORANGE 94.0 Verein Freies Radio Wien: www.o94.at

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

