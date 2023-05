Neueste Robotik- und KI-Lösungen für Landwirtschaft gesucht

Bis Mitte Juni können sich innovative Start-Ups und Unternehmen für RWA-Challenge bewerben.

Korneuburg (OTS) - Die „Robotics & Smart Implements Challenge“ sucht ab sofort nach neuesten Robotik- und KI-Technologien für den Agrarbereich. Die RWA Raiffeisen Ware Austria lädt gemeinsam mit den Tochterunternehmen Lagerhaus Technik-Center und Agro Innovation Lab Bewerber:innen aus aller Welt ein, ihre innovativen Lösungen einzureichen. Der Wettbewerb bietet die einzigartige Möglichkeit, neueste Technologien einer Fachjury zu präsentieren, einen Überblick über Marktmöglichkeiten zu gewinnen und sich mit internationalen Partner:innen zu vernetzen. Die besten Systeme werden prämiert.

Konkret gesucht werden zukunftsweisende Agrarsysteme für die Beikrautregulierung sowie den Wein- und Obstbau. Gefragt sind zudem Spezialanwendungen aus allen agrarischen Bereichen, die ein konkretes Problem lösen. Ziel der Challenge ist es, die interessantesten Innovationen ausfindig zu machen und nach Österreich zu holen.

Startups, Spin-offs und innovative Klein- und Mittelunternehmen können sich ab sofort bis zum 18. Juni 2023 für die Challenge bewerben. Die besten Einreichungen werden zur Präsentation im Rahmen der so genannten Demo Days Mitte Oktober 2023 eingeladen. Daraus werden die Gewinner:innen gekürt, auf die interessante Preise warten wie wissenschaftlich begleitete Projekte oder exklusive Vertriebsgespräche.

Nähere Informationen zur Robotics & Smart Implements Challenge: www.agroinnolab.com/de/rsic

Über RWA Raiffeisen Ware Austria: Die RWA ist als Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe und Haus & Garten tätig. Als Dachorganisation der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich erbringt die RWA für diese ein umfassendes Leistungsangebot in den erwähnten Bereichen. Darüber hinaus betreibt die RWA eine Vielzahl an Beteiligungen und Tochterunternehmen im Inland und in ausgewählten osteuropäischen Ländern. Durch die strategische Allianz mit der BayWa ist die RWA in ein international agierendes Großunternehmen eingebunden.

Über Agro Innovation Lab GmbH: Das Agro Innovation Lab (AIL) ist eine Innovationsplattform der RWA Raiffeisen Ware Austria AG mit Hauptsitz in Korneuburg. Ziel des AIL ist es, Innovationen für den landwirtschaftlichen Bereich zugänglich zu machen. Dabei gibt es aktuell folgende Schwerpunkte: Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Über Lagerhaus Technik-Center: Das Lagerhaus Technik-Center (LTC) ist eines der führenden Landtechnik-Vertriebsunternehmen in Österreich und National Dealer für den Weltmarktführer John Deere. Neben dieser werden weitere Qualitätsmarken wie Rauch, Manitou, Heva, Trejon und Schleppfix an insgesamt neun Standorten in Österreich vertrieben. Das LTC bietet ein umfassendes Qualitätssortiment und Dienstleistungsangebot im Bereich Landtechnik, von der Fachwerkstätte über die professionelle Gebrauchtmaschinenvermarktung bis hin zum Landmaschinen-Mietservice Rentflex.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michaela Fritsch, MA

RWA Raiffeisen Ware Austria AG

Kommunikation

Tel: +43 2262 755 50-3814

Mobil: +43 664 627 40 18

E-Mail: michaela.fritsch @ rwa.at