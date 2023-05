ORF-1-Themenabend zu Kleinkriminalität in Österreich: Auftakt mit „Dok 1: Von Neffentricks und falschen Polizisten“

Neffentricks, Hacker-Attacken, Love-Scammer, Einbrüche und Diebstähle – der ORF-1-Themenabend am Mittwoch, dem 24. Mai 2023, widmet sich der Kleinkriminalität in Österreich. Zum Auftakt um 20.15 Uhr taucht Hanno Settele in „Dok 1: Von Neffentricks und falschen Polizisten" in die Welt des Betrugs ein und beleuchtet die derzeit gängigsten und raffiniertesten kriminellen Methoden, Opfern ihr Geld aus der Tasche zu ziehen. Ob durch undurchschaubare Tricks im Internet, manipulativ formulierte Textnachrichten und E-Mails oder schauspielerische Höchstleistungen in Person – die Täter/innen lassen nichts unversucht. Um 21.05 Uhr geht es bei Mariella Gittler weiter mit Hackern, Love-Scammern und Datensicherheit. In „ORF 1 Spezial:

Verloren, Betrogen, Bestohlen – Der Notfallcheck“ liefert sie serviceorientierte Reportagen und Hintergründe, Faktenchecks und spannende Studio-Talks. Um 21.55 Uhr spricht Lisa Gadenstätter in „Dok 1: Albtraum Einbruch“ mit Opfern, Tätern und der Polizei: Wer geht in Österreich auf Einbruchstour? Wie arbeiten die sogenannten TOP-Teams der Polizei? Wie werden Spuren gesichert? Wie geht es Opfern von Einbrüchen? Und: Was sagen die Täter?

„Dok 1: Von Neffentricks und falschen Polizisten“ mit Hanno Settele um 20.15 Uhr

Hanno Settele trifft Betrogene wie Betrugsopfer wie Täter und hört sich deren Geschichten an. Er spricht mit Strafverteidigern, Kriminologen, Ermittlungs-Spezialisten, Profilern und Hackern. Und schnell wird klar, wie dreist, perfide und hervorragend vernetzt diese kriminellen Organisationen über Landesgrenzen hinweg agieren. Die meisten von uns glauben, sie wären skeptisch genug und ihnen könne niemand etwas vormachen. Die „Dok 1“-Experimente beweisen:

Betrugsopfer sind nicht per se naive oder gar einfältige Menschen. Es sind Menschen aus jeder Alters- und Bildungsschicht. Also was kann man tun, um Betrüger/innen sofort zu erkennen? Und wie geht es weiter, wenn man tatsächlich Opfer geworden ist? Expertinnen und Experten sind sich einig: Das Wichtigste ist, sich sofort bei den Behörden zu melden. Denn sonst passiert genau das, worauf die Täter/innen hoffen: Dass Opfer aus Scham oder Schuldgefühlen heraus schweigen und die Verbrecher/innen weiterhin ihr Unwesen treiben können.

„ORF 1 Spezial: Verloren, Betrogen, Bestohlen – Der Notfallcheck“ um 21.05 Uhr

Mariella Gittler präsentiert in „ORF 1 Spezial“ folgende Themen:

Identität gekapert: Mariella Gittler ist selbst Opfer einer üblen Hacker-Attacke auf Social Media geworden. Facebook, Instagram und Co. – ihre Konten und Profile wurden gehackt. Ihr fieberhafter Versuch, wieder Kontrolle über ihren Online-Auftritt zu bekommen und den Schaden zu minimieren, gleicht einer Odysee.

In der Dating-Falle: Flirten, Daten, Matchen für die große Liebe oder für ein unverbindliches Sexabenteuer? Wo man über Tinder, Lovoo, Bumble, Parship und Co. Kontakte anbahnt, wird auch gnadenlos getrickst und Missbrauch betrieben. Love-Scammer und Kleinkriminelle spielen erfolgreich mit verheißungsvollen Versprechen und emotionalen Sehnsüchten, um ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wie gerät man in die Falle? Wohin führt die Spur? Wer steckt dahinter? Wie erkennt man die Fakes und Tricks? Und wie verhält man sich, wenn es womöglich schon zu spät ist?

Handy weg – alles weg: Wer sein Smartphone verliert oder wem es gestohlen wird, ist heute meist völlig aufgeschmissen. Nicht nur ist ein teurer Wertgegenstand weg, sondern auch Kontaktdaten, Erinnerungen, Fotos, Dokumente und digitale Zugänge. Je nachdem, ob, wie und wo das digitale Innenleben des Smartphones sonst noch gespeichert, kopiert oder ausgedruckt ist, kann es zeitaufwendig bis unmöglich sein, wieder in den Besitz all der Daten zu gelangen. Wie kann man vorsorgen? Was kann mit den Daten passieren und wie kann man den Zugriff darauf verhindern? Wie kommt man wieder zu seinem Handy? Und wie kann man Daten wiederherstellen?

„Dok 1: Albtraum Einbruch“ um 21.55 Uhr

Für die meisten Menschen ist es ein riesengroßer Albtraum: ein Einbruch in die Wohnung oder das Haus. In „Dok 1“ erzählt ein Juwelier, der dreimal überfallen wurde, von den Übergriffen und seiner Angst nach den Taten. Ein ehemaliger Einbrecher, der insgesamt zwölf Jahre lang im Gefängnis war, berichtet von seiner Motivation und ob er jemals Reue empfunden oder Mitleid mit seinen Opfern gehabt hat. Im Bundeskriminalamt erklärt der Leiter der Abteilung Organisierte Kriminalität erschreckende Details, wie Kindereinbrecher in Wien und in ganz Europa arbeiten und warum es so schwierig ist, den Banden das Handwerk zu legen. Außerdem: Lisa Gadenstätter zeigt, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann. Sie geht einem skurrilen Phänomen auf den Grund, das auch in Österreich langsam im Kommen zu sein scheint: Panic Rooms. Und lernt in einem Lockpicking-Kurs, Schlösser zu entsperren.

