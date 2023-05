Demokratie braucht Gemeinschaft!

„I stand here as a passionate advocate for democracy!” sagt George Papandreou an der PH Wien, wo sich sich die Frage stellte, welche Skills eine bessere Gesellschaft braucht.

Wien (OTS) - „Wenn man Kulturen kennen gelernt hat, und im Ausland studiert hat, dann entstehen Verbindungen, die es braucht, um ein demokratisches Verständnis zu entwickeln.“, bringt Vizerektor Norbert Kraker die Vorteile von Erasmus-Programmen anlässlich der großen Tagung "Demokratie im Wandel" an der Pädagogischen Hochschule Wien auf den Punkt. Er unterstreicht dabei das Bekenntnis von George Papandreou, dem ehemaligen Ministerpräseidenten Griechenlands und Vorsitzenden des Unter-Ausschusses für Demokratie im Europarat, in der Keynote zur Tagung. Aus Sicht der Pädagogischen Hochschule Wien sind solche Austausch- und Studienprogramme daher ein unverzichtbarer Bestandteil eines diversen Selbstverständnisses, das am Urban Diversity Campus mit dem neuen Rektorat aktiv gelebt wird. „Demokratie ist im Wandel, aber sie ist nicht selbstverständlich, daher ist es so wichtig, sie ins Lernen und in den Schulunterricht mit einzubeziehen.“, betont Ursula Panuschka von der Österreichischen Agentur für Erasmus+, dass Demokratie nicht nur ein Recht ist, sondern mit diesem Recht auch Pflichten verbunden sind. Die hochkarätigen Keynotes machen deutlich, welchen Stellenwert die Themen der Workshops haben: Demokratie will gelernt sein, sie will gelebt sein, und sie will in der Schule gut reflektiert werden. Ein Beispiel dafür ist das European Heart Projekt, bei dem auf Basis von Empathie und Verständnis, Unterrichtsmaterialen entwickelt wurden, um jungen Menschen brauchbare Instrumente in die Hand zu geben, damit sie sich als verantwortungsbewusste Bürger:innen engagieren können. Gabriele Kulhanek-Wehlend von der PH Wien hat die Veranstaltung gemeinsam mit Susanne Linde von Blickpunkt Identität organisiert, und in diesem Projekt von Erasmus+ mit einigen Partner:inen kooperiert, die auf ganz unterschiedliche Weise Demokratieprozesse vorantreiben, Demokratieverständnis entwickeln und somit einen unverzichtbaren Beitrag für eine aktiv gelebte Demokratie leisten.

