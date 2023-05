„Auf gute Nachbarschaft“ – Kick-off zum Nachbarschaftstag 2023

Wien (OTS) - Am Freitag, den 26. Mai findet der diesjährige Nachbarschaftstag wieder mit einer Vielfalt an Veranstaltungen von zahlreichen Organisationen und Einzelinitiativen in ganz Wien statt. Den Auftakt dazu bildete das heutige „Frühstück in Fünfhaus“.



Unter dem Motto „Auf gute Nachbarschaft“ gibt es am Freitag, den 26. Mai im Rahmen des Nachbarschaftstages 2023 wieder eine Vielzahl an Angeboten für eine lebendige Nachbarschaft in Wien: von Straßenfesten und Flohmärkten über Pflanzentauschbörsen und Bastelworkshops bis hin zu Picknicks und vielem mehr. Der Nachbarschaftstag fand erstmals 1999 in Paris statt und wird weltweit gefeiert. In Wien ist er eine Gemeinschaftsaktion vieler Organisationen, Institutionen und Einzelinitiativen mit dem Ziel, ein solidarisches und gutes Zusammenleben in der Stadt zu fördern. Das Programm und weitere Informationen sind unter www.nachbarschaftstag.at zu finden.

Auftaktaktion: „Frühstück in Fünfhaus“

Als Auftakt zum Nachbarschaftstag 2023 veranstalteten die Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien und die Hilfswerk Nachbarschaftszentren am Dienstag, den 23. Mai ein „Frühstück in Fünfhaus“. Interessierte hatten die Möglichkeit, sich einen Überblick über das vielfältige Programm zu verschaffen, zu dem alle Menschen in Wien eingeladen wurden. Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht, Gemeinderätin Dolores Bakos und Nachbarschaftstag-Initiator sowie Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Josef Taucher eröffneten freudig die Kick-off-Veranstaltung am Friedrichsplatz.



Bürgermeister Michael Ludwig übernimmt Ehrenschutz

„Wien ist die Stadt des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ein solidarisches und friedvolles Miteinander beginnt bereits im unmittelbaren Umfeld der Menschen. In ihrer Nachbarschaft. Neben den vielfältigen Einrichtungen der Stadt Wien tragen auch viele Organisationen der Zivilgesellschaft mit ihren unterschiedlichen nachbarschaftsfördernden Aktivitäten zu einer lebenswerten Wohnumgebung und aktiven Nachbarschaft bei. Der Nachbarschaftstag am 26. Mai 2023 setzt auch heuer wieder mit mehr als 200 Veranstaltungen in allen Wiener Bezirken ein eindrucksvolles Zeichen für eine solidarische Nachbarschaft, in der das Miteinander der Menschen im Vordergrund steht“, so Bürgermeister Michael Ludwig über die Bedeutung des Nachbarschaftstages.



Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr

„Alle Wienerinnen und Wiener sind herzlich eingeladen, sich am Nachbarschaftstag zu beteiligen! Dieses spannende Projekt bietet eine großartige Möglichkeit, ein positives und respektvolles Miteinander zu fördern, die Nachbarschaft besser kennenzulernen und neue kulinarische Erfahrungen zu machen. Das gemeinsame Kochen, Gärtnern und Feiern symbolisiert auf wunderbare Weise die Solidarität und den Zusammenhalt in unserer vielfältigen Großstadt!", sagt Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr.



Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht

„Rudolfsheim-Fünfhaus ist ein Bezirk, der Nachbarschaft in allen Facetten lebt – ob im Rahmen von Bürgerbeteiligungsprojekten, Bürger*innengesprächen, Dialogveranstaltungen oder eben dem Nachbarschaftstag. Gemäß dem Motto ‚Durchs Reden kommen die Leut‘ zsamm‘ sind der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Solidarität das Fundament sozialen Friedens und Wohlstands!“, bekräftigt Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht.



Initiator des Nachbarschaftstages Josef Taucher

„Wie wichtig eine gute Nachbarschaft ist, zeigt sich besonders in schwierigen Zeiten. Gemeinsam kochen, miteinander lernen, füreinander einkaufen und aufeinander schauen – darum geht es in einer lebenswerten Nachbarschaft, die wir mit dem Nachbarschaftstag jedes Jahr aufs Neue feiern. Auf gute Nachbarschaft – nicht nur in Krisenzeiten“, freut sich Josef Taucher, Initiator des Nachbarschaftstages, Gemeinderat und Landtagsabgeordneter.



Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

Bild-Download auf unserer Website Link zum Bild-Download

Rückfragen & Kontakt:

David Weichselbaum, MA – Wiener Hilfswerk

T: +43 1 512 36 61-1455, M: +43 664 618 93 13

E: david.weichselbaum @ wiener.hilfswerk.at / www.wiener.hilfswerk.at