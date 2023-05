VP-Resch/Olischar ad Krottenbachstraße: Radweg wird gegen den Willen der Bevölkerung gebaut!

72% der Anrainerinnen und Anrainer gegen diese Version des Radweges – 200 Parkplätze fallen weg

Wien (OTS) - „Stadträtin Sima knickt nach dem Zick-Zack-Kurs beim Thema Radweg ein und bestätigt nun den Verlust von zweihundert PKW-Stellplätzen in der Krottenbachstraße. Der Radweg soll bereits nächstes Jahr gebaut werden“, so der Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch, der gestern zu einem Gespräch ins Büro der Stadträtin eingeladen war. Bei der Sitzung, bei der die SPÖ Döbling, die Neos Döbling sowie die Grünen Döbling anwesend waren – die FPÖ war nicht eingeladen – wurde verkündet, dass der Radweg Krottenbachstraße nun gegen den Willen der Döblingerinnen und Döblinger errichtet wird.

„Es handelt sich um einen durchgängigen Zweirichtungsradweg entlang der Krottenbachstraße. Obwohl sich 72 Prozent der Anrainerinnen und Anrainer gegen diese Version des Radweges ausgesprochen haben, wird gebaut. Die SPÖ Döbling, Neos und Grünen richten sich gegen die eigene Bevölkerung und arbeiten aktiv gegen Döbling. So etwas ist wohl einzigartig in Wien“, beschreibt Resch das Verhalten der Oppositionsparteien. „Alleine der Abschnitt zwischen Flotowgasse und Börnergasse bedeutet einen Stellplatzverlust von 92 Parkplätzen. Damit ist in Zukunft ein Halten vor Post, Apotheke und Supermarkt verunmöglicht.“

Auch die Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar, zeigt sich von der Entscheidung gegen den Willen der Bevölkerung entsetzt: „Diese Vorgehensweise zeigt einmal mehr, mit welcher Abgehobenheit die Stadt ihre Agenda beim Radwegbau durchsetzt. So vorzugehen zeigt, welches Demokratieverständnis und welchen Respekt vor politischen Entscheidungsgremien die SPÖ Wien hat - nämlich keinen. Anstatt effektiv im Sinne der Bevölkerung zu agieren, werden Verkehrsteilnehmer zum politischen Spielball der Stadt.“

