TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Der Vorarlberger Rheticus – Kopernikus' genialer Schüler“

Am 28. Mai um 16.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Georg Joachim Rheticus – der Mathematiker war einer der berühmtesten Feldkircher. Als Schüler des Astronomen Nikolaus Kopernikus (1473 bis 1543) arbeitete Rheticus wesentlich an der Fertigstellung des Manuskripts „De revolutionibus orbium coelestium“ mit. Kopernikus beschreibt darin eine Erkenntnis, die das Weltbild erschüttert: Die Erde dreht sich um die Sonne! Rheticus kann Kopernikus überzeugen, sein bahnbrechendes Werk zu veröffentlichen. An ihn erinnert das Sonnenuhr-Denkmal vor dem Feldkircher Dom. Der ORF Vorarlberg sendet diesen TV-Film anlässlich des 480. Todestags von Kopernikus am 24. Mai.

Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg „Der Vorarlberger Rheticus – Kopernikus' genialer Schüler“ ist am Sonntag, 28. Mai 2023, um 16.30 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Judith Brandner

Kamera: Dirk Heuer, David Finn, Ilhan Coskun, Daniel Brodén, Christoph Valentien

Schnitt: Jens Greuer, Oliver Gieth, Reinhardt Beetz, Kerstin Bohland Sprecherin: Christiane Schwald-Pösel

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

