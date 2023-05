Polizei-Spitzensport: Marc Digruber beendet Sportkarriere

Alpinsportler Marc Digruber beendet Sportkarriere – Verabschiedung durch Innenminister Karner in St. Pölten – künftig als Polizist im Erlauftal im Einsatz

Wien (OTS) - „Marc Digruber beendet heute seine Weltcup-Karriere und gleichzeitig beginnt auch seine Polizeilaufbahn. Das ist ein großer Gewinn für die Polizei und auch für mich als Innenminister eine große Freude“ sagte Innenminister Gerhard Karner anlässlich der Verabschiedung von Marc Digruber aus dem Polizeispitzensportkader des Innenministeriums am 23. Mai 2023 in St. Pölten. „Er wird als Polizist für mehr Sicherheit für die Menschen im Erlauftal sorgen“, ergänzte Karner.

„Danke an alle Wegbegleiter, danke an die Polizei für die Möglichkeit, neben dem Sport die Polizei-Grundausbildung machen zu können“, mit diesen Worten verabschiedete sich Marc Digruber aus dem Spitzensport. Er habe sein Leben jahrzehntelang dem Sport untergeordnet, daher freue er sich, nun mehr Zeit mit seinen Kindern und seiner Familie verbringen zu können.

Karriereende nach über zehn Jahren im Spitzensportkader

Marc Digruber trat am 1. Jänner 2012 in den Spitzensportkader ein und absolvierte die Polizei-Grundausbildung in Salzburg. Er blickt auf eine jahrelange Karriere im alpinen Skisport zurück, zu seinen größten Erfolgen zählen der vierte Platz beim Weltcup in Val d’Isère 2016 und der siebente Platz beim Weltcup 2019 in Schladming. Künftig wird Digruber Dienst in der Polizeiinspektion Scheibbs in Niederösterreich versehen.

Die Spitzensportförderung im Innenministerium verbindet den Spitzensport mit einer nachhaltigen Berufsausbildung. So können Athletinnen und Athleten auch nach dem Ende ihrer sportlichen Karriere einen sicheren Beruf ausüben. „Die Kooperation zwischen Polizei und Sportverbänden ist für beide Seiten ein Gewinn. Es ermöglicht Training und Förderung für die Sportlerinnen und Sportler, gleichzeitig können so noch mehr Leute für den Polizeiberuf begeistert werden“, sagte Innenminister Karner abschließend.

Marc Digruber bedankte sich auch beim Land Niederösterreich, das ihm im Laufe seiner langen Karriere im Rahmen der Initiative SPORTLAND Niederösterreich ein wichtiger Partner war.

