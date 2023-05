WESTbahn begrüßt 4-millionste Reisende mit KlimaTicket Ö

Kombination WESTbahn & KTÖ ist seit dem ersten Tag ein voller Erfolg

Wien (OTS) - Am 26. Oktober 2021 hat in Österreich eine neue Ära begonnen: Die einfache und günstige Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel mit nur einer Karte wurde möglich. Seit diesem Tag schätzen die Besitzer:innen des KTÖ auch die Verlässlichkeit und Servicequalität sowie das Platzangebot der WESTbahn und nutzen das Angebot der Privatbahn in hohem Maß.

Kurz nach 09 Uhr konnte Thomas Posch, Geschäftsführer gemeinsam mit Bettina Praschinger, Head of Marketing bei der WESTbahn, heute am Wiener Westbahnhof daher bei der Ankunft des Zuges aus Salzburg auch jemand Besonderen in Empfang nehmen: Lina Katzlberger aus Oberösterreich hat die viermillionste Fahrt mit einem KTÖ in der WESTbahn unternommen und freute sich über die unerwartete Begrüßung mit einem Blumenstrauß sowie einem Gutschein über 1000 WESTpunkte.

„Das KTÖ ist ein Erfolg, anders kann man es nicht sagen. Und wir bekommen laufend Rückmeldungen von unseren Kund:innen, wie gern sie es in der WESTbahn nutzen.“, erläutert Bettina Praschinger. „ Durch das kostenlose Upgrade in die Comfort Class, die inkludierte Sitzplatzreservierung und die Möglichkeit, WESTpunkte zu sammeln – bei Nutzung des Relax Check-in übrigens sogar die doppelte Menge – sind wir von Wien bis Innsbruck für alle mit KTÖ erfreulich oft die erste Wahl. Falls jemand bis Rosenheim oder München unterwegs ist, gibt es als günstige Ergänzung zum KTÖ das KlimaPlus-Ticket. Klimaschutz ist oft einfacher, als man denkt – mit dem KTÖ geht er jedenfalls wirklich ganz unkompliziert. “

