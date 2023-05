Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für die dritte Sanierungsetappe beim jüdischen Friedhof in St. Pölten, der einer von 29 jüdischen Friedhöfen in Niederösterreich ist, beschloss die NÖ Landesregierung, der Israelitischen Kultusgemeinde eine Förderung in der Höhe von 200.862,14 Euro zur Verfügung zu stellen.

Weiters beschloss die NÖ Landesregierung einen einjährigen Fördervertrag mit der WN Kul.Tour.Marketing GmbH für das musikalische Jahresprogramm der Stadt Wiener Neustadt mit einem Förderbetrag von 130.000 Euro.

Ebenso wurde eine Förderung des Vereins Art Carnuntum zur Durchführung des 34. Art Carnuntum Festivals mit einem Betrag von 198.000 Euro genehmigt.

Der Verein Sommerspiele Perchtoldsdorf erhält zur Durchführung der Sommerspiele Perchtoldsdorf 2023 eine Förderung in Höhe von 110.000 Euro.

Beschlossen wurden auch Förderzusagen für ein Wechselladefahrzeug mit Kran für die Freiwillige Feuerwehr Göllersdorf in der Höhe von 100.000 Euro und für eine Drehleiter mit Korb für die Freiwillige Feuerwehr Berndorf in der Höhe von 250.000 Euro.

Darüber hinaus gab es Förderzusagen für je ein Hilfeleistungsfahrzeug 2 – Waldbrand für die Freiwillige Feuerwehr Echsenbach, die Freiwillige Feuerwehr Maustrenk, die Freiwillige Feuerwehr Gerolding, die Freiwillige Feuerwehr Alberndorf, die Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg-Weidling sowie die Freiwillige Feuerwehr Breitenfurt in der Höhe von je 297.243,44 Euro.

