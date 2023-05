DPD Österreich kürt Lieferchampions: Alexis Laurean-Deac in Vorarlberg ausgezeichnet

Leopoldsdorf bei Wien/Sulz (OTS) - Im vergangenen Jahr wurden im DPD Österreich-Netzwerk mehr als 66 Millionen Pakete bewegt. Dass diese Pakete schnell und sicher bei den Empfänger:innen ankommen, dafür sorgen die rund 1.600 Zustelller:innen, die für DPD im Einsatz sind. Sie sind eine der wichtigsten Säulen auf der letzten Meile und erbringen eine großartige Leistung. Bestätigt wird dies u. a. durch mehr als 1,3 Millionen Kund:innen-Bewertungen*. DPD zeichnete nun die besten Zustelller:innen aus und kürt österreichweit die DPD-Lieferchampions.

Alexis Laurean-Deac aus Götzis ist einer der zehn DPD-Lieferchampions 2022. Der 28-Jährige in Rumänien geborene Alexis, schätzt bei seiner Zustelltätigkeit vor allem den persönlichen Kontakt zu den Menschen für die er immer ein offenes Ohr hat. In seiner Freizeit tauscht er das Auto gegen ein Motorrad und bereitet sich für die Teilnahme an einer Rennserie in Deutschland vor. Gemeinsam mit Arno Ritter, DPD-Depotleiter in Sulz, freut sich Alexis Laurean-Deac über die Auszeichnung zum Lieferchampion, die er durch mehr als über 1.000 Bewertungen mit vier Sternen – die maximale Bewertung – erreichen konnte. Urkunde, Goodie Package und Einkaufsgutscheine werden ihn auch in diesem Jahr wieder beim „Griff nach den Sternen“ anspornen. Die Auszeichnung ist auch für seine Kund:innen gut sichtbar, denn zukünftig ist er mit Champion-Shirt und -Kappe sowie mit einem Autoaufkleber und einem Champion-Wimpel auf dem Rückspiegel auf seiner Tour in Altach unterwegs.

*1-12 2022, durchschnittliche Gesamtbewertung 3,6 von 4 möglichen Punkten, 1 = nicht gut, 4 = sehr gut)

