„Frühlingskonzert“ am 24.5. im Bezirksmuseum Döbling

Wien (OTS/RK) - Die meisterliche Gitarristin und Sängerin Johanna Beisteiner bestreitet am Mittwoch, 24. Mai, ein vergnügliches „Frühlingskonzert“ im Festsaal im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96). An dem Abend bringt die Künstlerin ein buntes Programm zu Gehör, von spanischer Folklore bis zum Chanson. Temperamentvolle Tango-Rhythmen sind bei dem Konzert ebenso zu hören wie rührendes Liedgut aus der Wienerstadt. Um 19.00 Uhr beginnt der Ohrenschmaus. Der Eintritt ist gratis. Die Besucher*innen sollen Spenden entrichten. Die Organisation der Veranstaltung hat der Kultur-Verein „K.U.N.“ („Klassisches und Neues“) übernommen. Erteilung von Auskünften per E-Mail: kv-klassischesundneues@gmx.at.

Informationen über den Museumsbetrieb (Öffnungszeit, Exponate, Sonder-Ausstellungen, u.v.a.) können Interessierte bei der auf ehrenamtlicher Basis wirkenden Leiterin, Brigitte Kolin, unter der Rufnummer 368 65 46 (Montag/Mittwoch: Vormittag) erfragen. E-Mails an die Bezirkshistorikerin: bm1190@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Musikerin Johanna Beisteiner: https://beisteiner.com/

