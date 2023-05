„Schön sauber bleiben“: 48er erneuern Papierkorbsprüche

Auffällige Papierkorbsprüche sorgen für mehr Sauberkeit. Damit das auch in Zukunft so bleibt, bekommen Wiens Papierkörbe jetzt neue Sprüche verpasst.

Wien (OTS) - Wien zählt weltweit zu den saubersten Städten, doch besser werden kann man immer, so das 48er-Motto. Aus diesem Grund werden jetzt im Frühling nach und nach die über 20.000 Papierkörbe der Stadt sprüchemäßig runderneuert. „Der tut nix! Der will nur Müll“, „KlimaSCHMUTZ-expert*in“ oder „Ich hab´dich verMIST“ sind nur einige Beispiele für die 15 neuen Sprüche, die im vergangenen Jahr mittels Voting über Social Media und am Mistfest gesucht und gefunden wurden. „Wir wollen Wien noch sauberer machen. Mit den auffälligen, kultigen Papierkorbsprüchen sorgen wir dafür, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung in Sachen Sauberkeit gestärkt wird.“, ist sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky sicher.

Je auffälliger, desto voller

Die MA 48 sorgt mit ihren witzigen Sprüchen und Wortwitzen seit Jahren für große Aufmerksamkeit und liefert in Kombination mit dem auffälligen Orange einen starken und einprägsamen Auftritt. Denn je auffälliger Papierkörbe sind, umso häufiger werden diese auch verwendet. Jährlich landen neben zahlreichen On-The-Go-Abfällen mehr als 100.000 Hundekotsackerl in den Kübeln und rund 128 Mio. Tschikstummeln in den Ascherohren. Damit die Wiener*innen, aber auch die Besucher*innen der Bundeshauptstadt die Mistkübel besser wahrnehmen, werden sie bereits seit 2007 deutlich gekennzeichnet: die Einwurföffnung in auffälligem Orange, eine Banderole mit der Nummer des Misttelefons (01/546 48), ein Aschenrohr für Zigaretten und eben witzige Sprüche, die einem zum Schmunzeln bringen.

Hier geht´s zu den neuen, aber auch zu den bisherigen Papierkorbsprüchen: https://shorturl.at/CERST

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss) ma48

Rückfragen & Kontakt:

Sandra Holzinger

Mediensprecherin „die 48er“

Telefon: +43 1 4000-48283

E-Mail: sandra.holzinger @ wien.gv.at