UNESCO-Weltkulturerbe und atemberaubendes Spektakel: Die Alkaren kommen nach Baden!

Am Samstag, 17. Juni, finden auf der Trabrennbahn in Baden die Sinjska Alka-Reiterspiele statt, ein einzigartiges Spektakel für die ganze Familie. Und das bei freiem Eintritt!

Wien (OTS) - Die Sinjska Alka-Reiterspiele, deren Geschichte aufs 18. Jahrhundert zurückgeht, entführen Besucher in eine magische Welt voller Tradtion und fantastischer Action. Am Samstag, den 17. Juni 2023, ist es nun soweit, gastiert die Veranstaltung, die in ihrer Heimat, dem kroatischen Städtchen Sinj, jährlich zigtausende Fans anzieht und seit 2010 im Rang eines Weltkulturerbes der UNESCO steht, erstmals auf der Trabrennbahn in Baden!

Unterhaltung für die ganze Familie

Bei den Reiterspielen kämpfen Teilnehmer, die Alkaren, um den Sieg: In vollem Galopp gilt es, mit einer Lanze die Alka, zu treffen, eine Konstruktion aus zwei metallenen Halbringen, die über der Rennstrecke aufgehängt sind. Dabei sind neben hoher Reitkunst eine gehörige Portion Mut und ungeheure Präszision gefragt. Auf die Zuschauer in Baden jedenfalls kommt ein sensationelles Spektakel zu, das Unterhaltung für die ganze Familie garantiert – samt obligatem, vielfältigem Rahmenprogramm mit allerlei kroatischen Spezialitäten, Hüpfburgen, Schminkstationen und vielem mehr.

Kostenlose Tickets auf der Webseite

Um den sicheren Zugang zum Event-Gelände zu gewährleisten, ist es ratsam, sich bereits jetzt kostenlose Tickets zu sichern. Erhältlich sind diese auf der Webseite der Veranstaltung www.alka-days.com

Herzog der Alkaren freut sich auf Baden

„Seit 300 Jahren dient die Alka den Menschen in der Region Sinj und Cetina als Zeichen unseres Stolzes, unseres Erbes und unseres ritterlichen Geistes“, sagt Mario Šušnjara, Herzog der Alkaren. „Im Laufe der Jahrhunderte ihres Bestehens verankerte sich die Alka in den Herzen unseres Volkes und wurde zu einem wesentlichen Element unserer Lebensweise. Wir freuen uns sehr darauf, einen Hauch unserer Tradition nach Baden und Wien zu bringen.“

„Zeugnis besonderer Verbundenheit zwischen Kroatien und Österreich“

„Fest verwurzelt in der Tradition Kroatiens und im Besonderen in der kroatischen Stadt Sinj, in der Erinnerung an den Freiheitskampf der lokalen Bevölkerung gegen den Angriff des osmanischen Heeres im Jahr 1715, wurde das bekannte auf der Rittertradition beruhende kroatische Reiterturnier, die sogenannte Sinjska Alka, durch die Aufnahme in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes zu einem globalen Kulturerbe“, sagt Daniel Glunčić. Botschafter der Republik Kroatien. „So ist der in der lokalen kroatischen Tradition verankerte Reiterwettbewerb heutzutage zu einem zeitlosen und erhabenen Kulturereignis geworden, das seit dem 18. Jahrhundert jedes Jahr in Kroatien abgehalten wird. Die Reiter, die sogenannten Alkari, verkörpern in ihrem traditionellen Gewand die Würde und die ethischen Werte wie Mut, Ehrlichkeit und Fairness. Zum ersten Mal wird das bekannte kroatische Reitertournier außerhalb Kroatiens organisiert. Damit verweist dieses einzigartige Kulturspektakel auf die reichhaltige Kulturvielfalt Europas und bezeugt die besondere historische und freundschaftliche Verbundenheit zwischen der Republik Kroatien und der Republik Österreich.“

Was Baden und Sinj verbindet

„Kaiser Franz I., der viele Sommer in Baden verbracht hat, war im Jahr 1818 zu Gast in Sinj“, weiß Badens Bürgermeister Dipl.-Ing. Stefan Szirucsek, „diese historische Persönlichkeit verbindet die beiden Welterbestätten.“ Er freue sich auf das Reiterspiel, „das eine lange Tradition hat und Zeichen der Geschichte und des Brauchtums der Stadt Sinj ist“. Die Trabrennbahn bilde einen stimmungsvollen Rahmen, der einlade, „ein Fest für die ganze Familie mit einem Besuch in der Kurstadt Baden zu verknüpfen“, so Szirucsek.

„Großer Pferdesport, Spannung, Spektakel, ästhetischer Genuß“

Auch Dr. Josef Kirchberger, Präsident der Trabrennbahn, sieht dem Event gespannt entgegen: „Als ich im Vorjahr zur Alka in Sinj eingeladen wurde, wußte ich kaum etwas über diese traditionsreiche Veranstaltung.

Die zwei Tage in Sinj wurden für mich aber zu einem großartigen Erlebnis – nicht nur als Pferdeliebhaber, sondern auch als geschichtsbewusster und kulturell interessierter Mensch.“ Geboten werde „großer Pferdesport, Spannung, Spektakel und ästhetischer Genuß“. Dem Wunsch, die Alka nach Baden zu bringen, habe er, „nicht nur mit großer Freude entsprochen“, er empfinde es als Ehre. „Ich bin sicher, dass die hoffentlich zahlreichen Besucher den Tag, der auch eine Manifestation unserer gemeinsamen Geschichte ist, genießen werden. Persönlich freue ich mich auf dieses Fest, das alle Sinne anspricht, schon sehr.“

„Kulturelles Ereignis von großer Bedeutung!“

„Die Sinsjka Alka aus Kroatien ist ein kulturelles Ereignis von großer Bedeutung, das mit der Spanischen Hofreitschule in Wien verglichen werden kann“, erklärt Veranstalter Josip Susnjara. „Dank der Initiative von Ivan Zupa, einem österreichischen Journalisten mit kroatischen Wurzeln, haben wir beschlossen, das Alka-Event zum ersten Mal in Österreich zu veranstalten. Es bietet die Möglichkeit, die kroatische Kultur und Traditionen kennenzulernen. Es wird authentische kroatische Marktstände geben, sowie kulturelle Darbietungen und Führungen, die die Besucher in die reiche Geschichte und Kultur Kroatiens einführen.“

Samstag, 17. Juni 2023

Trabrennbahn Baden, Mühlgasse 69

(Anreise mit der Badner Bahn, Haltestelle „Pfaffstätten Rennplatz", ausreichend Parkplätze verfügbar)

ab 10:00 Uhr: Festprogramm & traditionelle Speisen,

Kinderprogramm, Hüpfburg & Marktstände

ab 18:00 Uhr: Die Reiterspiele der Alkaren live

Bildmaterial finden Sie HIER, weitere Informationen unter www.alka-days.com (Bilder für Pressezwecke rechte- und honorarfrei).

