Therme Wien: 10 Jahre Relax! Tagesurlaub

Stadttherme feiert mit ihren Gästen und bietet zahlreiche exklusive Services an

Wien (OTS/RK) - Einatmen, ausatmen, durchschnaufen und mit jedem Atemzug das Alltägliche hinter sich lassen. An einem Ort sein, an dem es wieder möglich wird, zu sich zu kommen, neue Kraft und Energie zu schöpfen und sich die Freiheit zu nehmen, nur an sich zu denken. Und: zu spüren, was einem guttut. Der Relax! Tagesurlaub der Therme Wien, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, ist ein entspannter Zwischendurch-Auftanken-Urlaub, bei dem die Besucher*innen das Alltagsgepäck beim Check-in abgeben und sich nur mehr ihren eigenen Wünschen widmen, ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden.

Relax! Tagesurlaub in der neuen Relax! Lounge



Damit die Therme Wien auch weiterhin ihrem Titel "Modernste Stadttherme Europas" treu bleibt, wurde Ende 2022 in Angebot und Service investiert und die Relax! Lounge in einen luxuriösen Ruhe- und Liegebereich verwandelt – mit eigenem Check-In, einer exklusiven Kulinarik, noch bequemeren Liegen und vielen weiteren Angeboten.



Den Relax! Tagesurlaubern stehen neben dem Tageseintritt mit Kabine inkl. Sauna, ein sofortiger Check In, ein ganzer Leih-Badekorb (gefüllt u.a. mit einem kuscheligen Leih-Bademantel und zwei Leih-Badetüchern), eine reservierte Liege in der neuen, exklusiven Relax! Lounge, Rabatte auf Massagen oder Einkäufe im Thermenshop und vieles mehr zur Verfügung.



Den Relax! Tagesurlaub kann man sich jederzeit online um 94 Euro sichern!



Die Genuss Lounge: Besondere Schmankerln für die Gäste



Hier wartet exklusive Kulinarik auf die Relax! Tagesurlauber*innen, die den Gaumen verwöhnt und den Körper stärkt:

Kaffee- und Tee-Genuss so viel man will

Erfrischungen, Obst, Trockenfrüchte und kleine Knabbereien stehen in den Genuss-Bars bereit

Relax! Snack vormittags und nachmittags – Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien oder Intoleranzen werden natürlich berücksichtigt

Relax! Gourmetgutschein für die Thermengastronomie im Wert von 12 Euro.



Der Relax! Afternoon um 57 Euro



Der Nachmittag steht ganz im Zeichen von Entspannung beim Relax! Afternoon. Besonders nach einem hektischen Tag im Job. Und das hat man sich dann auch verdient. Gourmetgutschein und Vergünstigungen bei allen Treatments – das ist Vergnügen, wie es sein soll. So geht man zufrieden und entspannt nach Hause.



Der Relax! Afternoon in der Therme Wien umfasst einen Tagesthermeneintritt mit Kabine inklusive Sauna, mit eigenem Check-in am Front Desk im Thermenfoyer. Mit dabei ist ebenfalls der Relax! Leih-Badekorb inklusive Leih-Bademantel sowie Leih-Badetücher und Relax! Badesandalen für den Aufenthalt. Auch in der Relax! Lounge ist ein kleiner ökologischer Fußabdruck möglich: Wenn man die eigenen Badeschuhe mitbringt erhält man als Dank einen 5 Euro-Gutschein für den Thermenshop. Die reservierte Relax! Liege ist bereits für die Gäste bei ihrer Ankunft vorbereitet. Der Relax! Afternoon-Aufenthalt ist direkt vor Ort nach Verfügbarkeit buchbar.





