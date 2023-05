Produktlinie SUGARS OF THE WORLD ermöglicht fairen Genuss

AGRANA ist Partner der FAIRTRADE-Kampagne für einen weltweit fairen Handel

Wien (OTS) - Seit 2004 ist AGRANA Zucker Partner von FAIRTRADE Österreich. Das bisherige Engagement am österreichischen Markt wird im Jahr 2023 mit der Umstellung der Produktlinie „Sugars of the World“ auf FAIRTRADE-Rohrzucker auch auf den osteuropäischen Markt ausgeweitet. AGRANA und FAIRTRADE machten am 13. Mai – am internationalen Tag des fairen Handels – auf ihre Vision einer gerechten Welt sowie eines Handels zum Wohle von Menschen und Umwelt aufmerksam. Passend dazu begleitete AGRANA die FAIRTRADE-Plakatkampagne in Österreich.

78 Prozent des global erzeugten Zuckers werden aus Zuckerrohr gewonnen – trotzdem leben die Familien der Zuckerrohrbauern meist in Armut; der Pestizideinsatz schadet Mensch und Umwelt.

FAIRTRADE macht den großen Unterschied und sorgt für höhere Einkommen, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für die Menschen vor Ort sowie für den Schutz der Umwelt. Österreich ist weltweit unter den Top 3 der FAIRTRADE-Länder (gemessen am Pro-Kopf-Konsum). Der Gesamtumsatz von fair gehandeltem Rohrzucker stieg 2021 weltweit um 24 Prozent. Mehr Absatz ist aber dennoch dringend notwendig – 2021 wurden weltweit 554.000 Tonnen Rohrzucker zu FAIRTRADE-Bedingungen angebaut, es konnten aber nur 180.000 Tonnen zu FAIRTRADE-Konditionen verkauft werden. AGRANA stärkt den Wachstumstrend, um weiterhin einen Beitrag zur Absicherung eines fairen Zuckerhandels weltweit zu leisten.

Die Rolle von AGRANA

AGRANA setzt mit der Rohrzucker-Produktlinie „Sugars of the World“ in insgesamt sechs Ländern in Zentral- und Osteuropa ein starkes Statement für fairen Genuss: Denn mit der in den FAIRTRADE-Standards fixierten Zusatzprämie von 60 US-Dollar pro Tonne Rohrzucker finanzieren die Partnerorganisationen Projekte in Schulen und Krankenhäusern sowie Stipendien, die der Gemeinschaft zugutekommen. Biologische Landwirtschaft wird mit weiteren 20 US-Dollar pro Tonne gefördert. Mit dem Kauf von FAIRTRADE-Produkten können Konsument:innen einen wertvollen Beitrag für ökologisches, ökonomisches und soziales Wirtschaften leisten sowie ein wirksames Zeichen gegen Diskriminierung, Zwangsarbeit und die Ausbeutung von Kindern setzen.

Schon mehr als 100 demokratisch organisierte FAIRTRADE-Zuckerkooperativen profitieren vom fairen Handel – auch in Eswatini, der afrikanischen Rohstoff-Heimat der „Sugars of the World“-Produkte von AGRANA. Von dort stammt der folgende Auszug aus einem Dankesbrief:

„Fairtrade hat uns geholfen, unsere Anbautechniken zu verbessern, notwendige landwirtschaftliche Geräte zu kaufen und grundlegende Praktiken für eine nachhaltige Landwirtschaft umzusetzen … Wir haben mit der Prämie bereits Solarkraftwerke für die Trinkwasserversorgung installiert.“

Der Brief der FAIRTRADE-zertifizierten Zuckerrohr-Erzeuger in Eswatini (Swasiland) an AGRANA spricht eine deutliche Sprache: FAIRTRADE sorgt für mehr Gerechtigkeit im Zucker-Welthandel. FAIRTRADE-Organisationen erleben eine wichtige Erweiterung ihres Handlungsspielraums: Schulbedarf für Kinder, Schulungen der Mitarbeiter:innen und Sozialleistungen für Arbeiter:innen gehören zum positiven Domino-Effekt, der mit FAIRTRADE seit 1993 wirkt. 2021 betrugen die Direkteinnahmen der Produzentenorganisationen alleine durch den Verkauf von FAIRTRADE-Zucker in Österreich 1,5 Millionen US-Dollar. Mit einem Plus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr wurden im Jahr 2021 3.088 Tonnen FAIRTRADE-Rohrzucker in Österreich abgesetzt.

„Schmeckt nach woanders“

AGRANA lädt mit inspirierenden Rezepten der Produktlinie „Sugars of the World“ zu einer kulinarischen Fernreise ein:

Ob Tarte, Cocktail, Porridge oder Poke-Bowl – bei diesen Rezepten sorgt Rohrzucker für das gewisse Etwas. AGRANA überzeugt mit vielfältigen Rezeptideen zu den FAIRTRADE-zertifizierten Rohrzuckerspezialitäten „Sugars of the World“. Die Rezepte inspirieren und lassen in die Welt des Geschmacks eintauchen. Wer sich auf die Geschmacksreise begeben möchte, findet die Rezepte zum Nachkochen auf: www.wiener-zucker.at/sugars-of-the-world/

MEHR über Sugars of the World, FAIRTRADE-zertifiziert

