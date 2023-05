Pipal-Leixner (NEOS) / Novak (SPÖ) / Stark (GRÜNE) begrüßen durchgehenden und direkten Radweg in der Krottenbachstraße.

„Für alle Radfahrer:innen bedeutet das eine sichere und familienfreundliche Radverbindung in Döbling.“

Wien (OTS) - Für Döbling ist eine wichtige Entscheidung zur Verbesserung der Radinfrastruktur gefallen. Die Bezirksvertretung hat sich mehrmals für einen baulich getrennten Zwei-Richtungsradweg in der Krottenbachstraße ausgesprochen, der nun umgesetzt wird. Nach eingehenden Prüfungen aller möglichen Varianten kam man zu dem Entschluss, dass dieser 850 m lange Radweg die höchste Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer bietet.

"Der Krottenbachstraßenradweg wird eine direkte, schnelle und komfortable Radverbindung für alle Menschen. Insbesondere Familien, Kinder und Jugendliche werden davon profitieren, indem sie klimafreundlich, gesund und aktiv mit dem Rad unterwegs sein können. Dieser neue Radweg stellt einen bedeutenden Schritt dar, damit immer mehr Menschen in unserer Stadt – und auch in Döbling – das Radfahren als ideale Mobilitätsform in Alltag und Freizeit für sich entdecken", freut sich NEOS Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner.

Die Entscheidung für den Radlückenschluss in der Krottenbachstraße ist das Ergebnis einer langjährigen Forderung der Bevölkerung nach einer sicheren Infrastruktur für den Radverkehr.

„Seit 30 Jahren fordern wir als SPÖ einen familienfreundlichen Radweg in der Döblinger Krottenbachstraße. Es braucht die sichere Verbindung und die schaffen wir mit dem baulich-getrennten Zwei-Richtungsradweg. Seit Einführung des Parkpickerls gibt es wegen des reduzierten Individualverkehrs genug Platz für alle Döblinger:innen. Deshalb können wir den Radfahrer:innen ihren Platz einräumen und sichere und familienfreundliche Radverbindungen schaffen. Durch zusätzliche Bäume und Grünflächen wird die Straße attraktiver und klimafitter,“ zeigt sich SPÖ-Gemeinderätin Barbara Novak überzeugt.

Der Lückenschluss in der Krottenbachstraße wird als beste Alternative angesehen, um eine sichere Radverbindung vom 19. Bezirk ins Stadtzentrum und in den benachbarten Bezirk Währing herzustellen und eine große Lücke im Hauptradverkehrsnetz zu schließen.

„Nach langem Ringen kommt jetzt endlich ein Radweg in der Krottenbachstraße, auf den die Menschen in Döbling schon so lange warten. 2020 konnten wir mit der Machbarkeitsstudie für einen Zweirichtungsradweg den Grundstein für die heutige Entscheidung legen. Es freut mich, dass wir gemeinsam diesen parteiübergreifenden Schulterschluss mit SPÖ und NEOS erreichen konnten. Klimafreundliche Mobilität darf nicht an der Blockade eines Bezirksvorstehers scheitern”, zeigt sich Kilian Stark, Mobilitätssprecher der Grünen Wien, erleichtert.

Die rot-pinke Fortschrittskoalition wird nun gemeinsam mit der Unterstützung der Grünen die Detailplanung für den neuen Radweg vorantreiben, um eine zügige Umsetzung bis Ende 2024 zu gewährleisten.

Sicherer Radweg auf 1,5 km in der Krottenbachstraße in drei Abschnitten

Der Radweg im Endausbau auf einer Gesamtlänge von 1,5 km in drei Teilabschnitten auf der Krottenbachstraße verläuft wie folgt:

Abschnitt 1: Cottagegasse - Flotowgasse (in Bau, Fertigstellung August 2023)

Abschnitt 3: Börnergasse – Felix-Dahn-Straße (Baubeginn August 2023, Fertigstellung Ende 2023)

Fehlender Abschnitt 2: Flotowgasse – Börnergasse (Umsetzung 2024)

Abschnitt 1 zwischen Cottagegasse und Flotowgasse bereits in Bau

Der Anfang für eine sichere und komfortable Radroute in der Krottenbachstraße ist bereits gemacht: Im März war der Baustart für den baulich getrennten, bis zu 3 Meter breiten und über 300 Meter langen Zwei-Richtungsradweg im Abschnitt zwischen Cottagegasse und Flotowgasse, der noch heuer fertiggestellt wird. Entlang der Strecke werden vier neue Grünflächen errichtet und fünf neue Bäume gepflanzt. Weiters werden – zur Erhöhung der Verkehrssicherheit - an den in die Krottenbachstraße einmündenden Straßenzügen (Obkirchergasse, Friedlgasse und Flotowgasse) Gehsteigvorziehungen errichtet. Bereits im letzten Jahr wurde in der Cottagegasse von der Peter-Jordan-Straße bis zur Krottenbachstraße die Radinfrastruktur optimiert. In der Cottagegasse wurde ein neuer Zwei-Richtungsradweg gebaut und ein Abschnitt zum Radfahren gegen die Einbahn freigegeben, so dass die Peter-Jordan-Straße nun mit der Krottenbachstraße verbunden und die Krim, ein Ortsteil von Döbling, ans Hauptradverkehrsnetz angebunden ist.

Abschnitt 3 zwischen Börnergasse – Felix-Dahn-Straße: Baustart im August

Auch für den Abschnitt des Radwegs zwischen Börnergasse und Felix-Dahn-Straße wurden die Weichen bereits gestellt. Hier wird ab August ein etwa 2,6 Meter breiter Zwei-Richtungsradweg auf einer Länge von rund 550 Metern gebaut, er soll bis Ende 2023 fertiggestellt sein. Ergänzend zum neuen Radweg wird es zusätzliche Radabstellanlagen in den Nebengassen der Krottenbachstraße geben und im Bereich Börnergasse werden neue Sitzbänke aufgestellt. Für mehr Sicherheit beim Queren der Krottenbachstraße sorgt zukünftig ein weiterer Schutzweg bei der Siolygasse.

Fehlender Abschnitt 2 zwischen Flotowgasse – Börnergasse: Umsetzung 2024

Direkt an den vorigen Abschnitt soll schließlich ab 2024 das fehlende Mittelstück anschließen. Davor müssen noch die Bauarbeiten für die Rohrlegung der 3. Wasserhauptleitung Nord durch die Wasserwerke abgeschlossen werden, die aktuell im Grätzel stattfinden. Auf den 850 Metern zwischen Flotowgasse und Börnergasse soll nach Wunsch der Bezirksmehrheit ein baulich getrennten Zwei-Richtungsradweg mit einer Breite bis zu 3 Metern entstehen. Mit der neuen baulich getrennten Radinfrastruktur sind Radfahrende aller Altersstufen zukünftig nicht nur schneller, sondern auch sicherer unterwegs, als dies bei der zur Diskussion gestandenen Planungsalternative der Fall gewesen wäre.

