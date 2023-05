AVISO: EEÖ-PK: „Wo stehen die Bundesländer bei der Umsetzung der Energiewende?“, 30.05.2023, 10 Uhr

Aktuelle Studie bewertet Beiträge der Bundesländer zur Erreichung der österreichischen Ziele für Klimaschutz und eine nachhaltige Energieversorgung

Wien (OTS) - Der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) präsentiert mit einer Studie der Österreichischen Energieagentur (AEA) aktuelle Zahlen zu den geplanten und noch ausstehenden Beiträgen der Bundesländer für die Klima- und Energiewende. Welche Länder-Zielsetzungen sind bereits im Einklang mit den Bundeszielen, wo gibt es dringenden Aufholbedarf? Was ist von den bisher gesetzten Maßnahmen der Bundesländer zu erwarten? Welcher Trend zeichnet sich nach aktuellem Kenntnisstand ab?

Ein aktueller Blick auf die Bundesländer klärt, was sich seit der letzten Analyse 2021 getan hat, was noch zu tun ist und was die wichtigsten Maßnahmen zur Beschleunigung sind.

Die Studie der Österreichischen Energieagentur ist Statusbericht und zugleich Handlungsaufforderung für die Transformation der österreichischen Energieversorgung hin zu Nachhaltigkeit, Leistbarkeit und Klimaneutralität.

Gesprächspartner:innen:

Günter Pauritsch, Österreichische Energieagentur

Martina Prechtl-Grundnig, Erneuerbare Energie Österreich

Vera Immitzer, Photovoltaic Austria

Stefan Moidl, IG Windkraft



Wann:

Dienstag, 30.05.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Wo:

Haus der Erneuerbaren Energie, Renewable Energy Hub, Franz-Josefs-Kai 13,

2. Stock, 1010 Wien, Österreich

Die Pressekonferenz wird hybrid durchgeführt.

Den Link zur PK erhalten Sie nach Anmeldung unter: judith.brockmann @ erneuerbare-energie.at.



Bitte beachten Sie, dass die Audioqualität der Online-Übertragung für die Verwendung von O-Tönen in Medienbeiträgen eventuell nicht geeignet ist.

Pressekonferenz "Wo stehen die Bundesländer bei der Umsetzung der Energiewende?"

Gelingt es nach gegenwärtigem Stand Österreichs Energieversorgung bis 2030 auf 100% Ökostrom umzustellen? Welche Ziele und Maßnahmen wird es auf Länderebene brauchen? Und was gilt es über 2030 hinaus beim Ausbau der Erneuerbaren zu berücksichtigen, wenn wir Österreich bis 2040 klimaneutral machen wollen?

Datum: 30.05.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Renewable Energy Hub, 2.Stock

Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Erneuerbare Energie Österreich

Judith Brockmann

+43 664 3436129

judith.brockmann @ erneuerbare-energie.at

www.erneuerbare-energie.at