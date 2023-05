„Sind im Garten“ verwandelt St. Pöltens Regierungsviertel in grüne Oase

Spielen, tanzen, chillen im Museum Niederösterreich und Festspielhaus St. Pölten

St. Pölten (OTS) - Am 16. und 17. Juni verwandelt sich der Kulturbezirk von St. Pölten unter dem Titel „Sind im Garten“ wieder in eine grüne Oase. Der Museumsgarten, das Museum Niederösterreich, der Vorplatz zwischen Museum und Festspielhaus sowie der große Saal des Festspielhauses St. Pölten werden zum Schauplatz eines einzigartigen Sommerfestes.

An beiden Tagen sorgen von 14 bis 19 Uhr Bastel- und Kreativstationen, eine Hüpfburg und stündliche Führungen durch das Museum Niederösterreich für kurze Weile. Jeweils um 15 Uhr laden die Tierpflegerinnen und Tierpfleger vom „Haus für Natur“ am Freitag zu einer Schildkrötenfütterung und am Samstag zu „Check den Schreck“ in den Museumsgarten.

Am Freitag, 16. Juni, bietet das Festspielhaus St. Pölten auf dem Vorplatz ab 16 Uhr einen Kletterturm, Seifenblasen-Spaß, Percussion-Shows von Batida Drum sowie Performances von Aerial Silk Vienna. Mit dem WÖD CHOR PLUS bespielt das Festspielhaus erstmals den Balkon der Landesbibliothek. Den Dancefloor füllt DJ Dorian Pearce. Höhepunkt des Abends ist die Österreich-Premiere von Rachid Ouramdane: Corps extrêmes im großen Saal des Festspielhauses. Restkarten für die Premiere gibt es auf der Website des Festspielhauses.

Am Samstag, 17. Juni, lädt das Museum Niederösterreich im Museumsgarten zu Zaubershows, Ballon Modellage und guter Musik von DJ Lichtfels. Das Highlight des Samstags ist das Livemusik-Karaoke LIMUKA. Food-Trucks, ein Eiswagen und eine Ginbar verpflegen an beiden Tagen. Insgesamt fünf laufende Ausstellungen im Museum Niederösterreich haben von 9 bis 19 Uhr geöffnet, ab 14 Uhr ist der Eintritt ins Museum frei.

Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich, Mag. Florian Müller, Telefon 0664/60499-911, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.museumnoe.at, www.museumnoe.at/sindimgarten

