Samariterbund: Soforthilfe für Opfer der Flutkatastrophe in Bosnien-Herzegowina

Zehn Tonnen Hilfsgüter wie Wasserpumpen, Trockengeräte und Schutzausrüstung unterwegs ins Hochwassergebiet

Wien (OTS) - Der Samariterbund Wien entsendete gestern in Kooperation mit dem Samariterbund Bundesverband zwei Transportfahrzeuge nach Bosnien-Herzegowina. An Bord des Hilfstransports befinden sich rund zehn Tonnen bzw. 40 Paletten an Hilfsgütern – hauptsächlich Schutzausrüstung (Schutzanzüge, Regenschutz, Schutzbrillen, Gummistiefel etc.) sowie Wasserpumpen und Trockengeräte zur Akuthilfe.

Bereits Samstagfrüh schickte der Samariterbund Wien ein vierköpfiges Experten-Team in die betroffenen Hochwassergebiete. „Die Mannschaft erreichte innerhalb weniger Stunden das Krisengebiet, um mit lokalen Organisationen alle relevanten Informationen zusammenzutragen und die Situation vor Ort einzuschätzen. Dadurch konnten nun das benötigte Equipment und die humanitäre Hilfsleistung präzise auf die Bedürfnisse der dortigen Bevölkerung abgestimmt werden“, erklärt Alexander Prischl, Landesrettungskommandant beim Samariterbund Wien.

Für Mittwoch sind laut Prischl in der betroffenen Region erneut starke Regenfälle angesagt. „Wir bleiben hier natürlich in Kontakt mit lokalen Behörden und Organisationen, um weiterhin optimal Hilfe leisten zu können.“

Unterstützen Sie den Hilfseinsatz mit Ihrer Spende:

Spendenkonto

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Landesverband Wien

AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Hochwasserhilfe Bosnien-Herzegowina

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien

Bertram Gross

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

0664/629 17 47

bertram.gross @ samariterbund.net

www.samariterbund.net