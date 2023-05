Terminänderung: Immobilienball findet am Dienstag, 23. Jänner 2024 statt

Wien (OTS) - Für rund 3.200 Ballgäste wird es nächstes Jahr für die Immobilienbranche zum 18. Mal „Alles Walzer!“ heißen. Kommende Ballsaison wird der Immobilienball jedoch nicht wie gewohnt an einem Freitag stattfinden, sondern ausnahmsweise am Dienstag, den 23. Jänner 2024.

Seit vielen Jahren erfreut sich der Immobilienball großer Beliebtheit und zieht Besucher aus verschiedensten Ländern an. Der Veranstalter des Immobilienballs gibt nun eine wichtige Terminänderung bekannt: Aufgrund der kurzen Ballsaison im kommenden Jahr musste der ursprünglich geplante Termin angepasst werden. Der Immobilienball 2024 wird nun am Dienstag, den 23. Jänner 2024, in der Wiener Hofburg stattfinden.

Der ursprünglich vorgesehene Freitagstermin im Jahr 2024 fällt in die Woche der Semesterferien, weshalb sich der Veranstalter epmedia Werbeagentur nun dazu entschieden hat, den Ball ausnahmsweise auf einen Dienstag zu verlegen. Diese Änderung wurde vorgenommen, um sicherzustellen, dass möglichst viele Partner:innen und Ballbesucher:innen teilnehmen können. „Trotz der Terminänderung, sind wir fest davon überzeugt, dass der Immobilienball auch an diesem Tag ein unvergessliches Erlebnis für unsere Ballgäste sein wird. Wir freuen uns schon jetzt darauf mit der Immobilienbranche, das Tanzbein zu schwingen!“, so Iris Einwaller, Veranstalterin des Immobilienballs und Geschäftsführende Gesellschafterin der epmedia Werbeagentur.

Auch im kommenden Jahr werden wieder rund 3.200 Ballgäste aus der Immobilienbranche erwartet. Die Hofburg wird in einem glamourösen Ambiente erstrahlen und ein spannendes Rahmenprogramm wird gestaltet, um den Gästen einen unvergleichlichen Abend voller Tanz, Musik und Unterhaltung zu bieten. Darüber hinaus bietet der Ball der Immobilienwirtschaft eine ausgezeichnete Gelegenheit, Kontakte in der Immobilienbranche in einem entspannten Umfeld zu knüpfen.

Weitere Informationen sind auf der Webseite www.immobilienball.at verfügbar.

Allgemeines zum Ball der Immobilienwirtschaft:

Der Immobilienball findet am 23. Jänner 2024 zum 18. Mal in der Wiener Hofburg statt. Der Start des Kartenverkaufs und der Tischreservierungen ist im Herbst vorgesehen. Wie in den vergangenen Jahren wird der Ball durch zahlreiche Partner gesponsert, die den Ball erst möglich machen. Zu den diesjährigen Partnern zählen u.a. Arnold Immobilien, IMMOunited, JP Immobiliengruppe, Kurier Zeitungsverlag, Otto Immobilien, TPA Steuerberatung, Value One, ViennaEstate Immobilien, VMF Immobilien, Willhaben, Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wiener Wirtschaftskammer uvm.

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, die dazu beitragen, diese Ballnacht unvergesslich zu machen! Alle weiteren Partner finden Sie auf unserer Website www.immobilienball.at/partner-und-logen/

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Claudia Lam

T: +43 1 512 16 16 - 34

E: claudia.lam @ epmedia.at