Rolling Pin zeichnet das Hotel AVIVA als Top Arbeitgeber aus!

Schon wieder eine tolle Auszeichnung für das Hotel AVIVA im Mühlviertel. Nach dem Erhalt des österreichischen Umweltzeichen erfolgte nun auch die Zertifizierung als Top Arbeitgeber!

St. Stefan-Afiesl (OTS) - 31 Hotels in Österreich erreichten die schwierige Zertifizierung als Top Arbeitgeber. Neben namhaften Hotels erreichte auch das Hotel AVIVA****s make friends die von Rolling Pin ins Leben gerufene Auszeichnung.

Zahlreiche Parameter wie die Entlohnung, innovative Arbeitszeitmodelle, Benefits und viele weitere Aspekte wurden vor einer unabhängigen Jury unter der Leitung des renommierten Branchenmagazins Rolling Pin in den letzten Monaten vertiefend geprüft.

Mit der 2018 eingeführten 4 Tage Woche, den kostengünstigen Elektroautos, umfangeicher Weiterbildung in der Top Hotels Akademie, kostenloser Verpflegung, Kinderbetreuung, Gesundheitscoach und vielen weiteren Annehmlichkeiten für die 85 MitarbeiterInnen konnte das AVIVA überzeugen. „Das AVIVA soll nicht nur für unsere Gäste ein toller Ort sein, sondern auch für unser Team“, so AVIVA Miteigentümer Christian Grünbart, der den Preis im Rahmen der Rolling Pin Convention in Graz entgegennahm.

