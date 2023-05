VP-Mahrer ad SPÖ: Deutliche Spaltung in drei Lager

SPÖ verliert sich in Selbstbeschäftigung - Wiener SPÖ muss sich den Sorgen der Menschen annehmen

Wien (OTS) - Das Ergebnis der Mitgliederbefragung bestätigt die politische Spaltung der SPÖ. Die Entscheidung ist offenbar auf den Parteitag verlegt - die Chaos-Tage in der SPÖ gehen weiter. Kandidat Andreas Babler hat bereits vor Befragungsende angekündigt, dass er auch bei knappem Ergebnis am Parteitag kandidieren wird. Fraglich ist, wer eine gespaltene und zerstrittene SPÖ noch führen kann. Dieser Entscheidung müssen sich die Funktionärinnen und Funktionäre am 3.Juni stellen.

Die Auswirkungen in Wien sind schon längst spürbar. Während die SPÖ mit parteiinternen Führungsfragen beschäftigt ist, leidet die Wiener Bevölkerung an den Folgen der Teuerung, dem Bildungs- und Integrationsversagen.

Eines ist klar: Eine Partei die sich in den letzten Monaten ausschließlich nur mit sich selbst beschäftigt hat, ist und kann nicht regierungsfähig sein.

„Die Mitgliederbefragung hat die Zerrissenheit der SPÖ zum Vorschein gebracht. Die Wiener SPÖ muss sich um die Sorgen der Menschen in Wien kümmern, statt in Parteiinterna abzutauchen. Weiters stellt sich die Frage, ob die Wiener Landesorganisation ihren einstigen Einfluss völlig verloren hat oder doch noch ein vierter Kandidat ins Spiel gebracht wird.“ so VP-Landesparteiobmann Karl Mahrer abschließend.

