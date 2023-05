FPÖ-Hermann: „Chaostage in der SPÖ finden wohl noch kein Ende!“

Steirische Rote federführend an Demontage Rendi-Wagners beteiligt.

Graz (OTS) - Erst kürzlich bekannte der steirische SPÖ-Landeschef Anton Lang, der sonst als meinungs- und haltungsneutral gilt, dass es in der SPÖ Steiermark offene Gräben gebe. Das heute präsentiere Ergebnis der Mitgliederberfragung wird die Situation wohl noch weiter verschärfen. „Die SPÖ ist auf Bundesebene eine zunehmend im Chaos versinkende Oppositionspartei. Aber das Tragische für die Grüne Mark ist, dass diese zerstrittene Truppe hier als Regierungspartei firmiert. Angesichts des heute bekanntgegeben Ergebnisses wird sich der Streit, die Spaltung und die zunehmende Handlungsunfähigkeit der einst staatstragenden Sozialisten wohl noch weiter verschärfen. Als Regierungspartei in der Steiermark ist diese Partei in ihrer derzeitigen Verfassung eigentlich untragbar. Eine besondere Brisanz ist daran zu erkennen, dass die steirischen ‚Genossen‘ Lercher und Co. federführend an der Demontage der bisherigen Parteivorsitzenden beteiligt waren. Wie sich das knappe Ergebnis nun tatsächlich auswirken und ob der Parteitag zum nächsten Waterloo für die SPÖ wird, bleibt noch abzuwarten“, so der steirische FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann.

