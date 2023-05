Entscheidung in der SPÖ: „ZIB Spezial“ mit „Rundem Tisch“ heute im ORF

Um 20.15 Uhr in ORF 2, um 21.05 Uhr „Runde der ChefredakteurInnen“ in ORF III

Wien (OTS) - Zur „Entscheidung in der SPÖ“ begrüßen Nadja Bernhard und Tarek Leitner heute, am Montag, dem 22. Mai 2023, um 20.15 Uhr (bis 21.00 Uhr) in ORF 2 zu einer „ZIB Spezial“ u. a. mit einem „Runden Tisch“ und analysieren dort die möglichen innenpolitischen Auswirkungen.

Mit der SPÖ-Entscheidung beschäftigt sich ebenfalls heute um 21.05 Uhr in ORF III eine „Runde der ChefredakteurInnen“: Bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher diskutieren u. a. Anna Thalhammer (profil), Klaus Herrmann (Kronen Zeitung) und Christian Nusser (heute).

