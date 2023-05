Zierfuß: Kostenexplosion in Wiener Kindergärten und Schulen stoppen!

Wiener VP bringt Beschlussantrag gegen die Erhöhung der Betreuungs- und Essensbeiträge in Wiener Kindergärten und Schulen ein – Familien müssen entlastet statt belastet werden

Wien (OTS) - „Nach der Erhöhung der Betreuungs- und Essenbeiträge in städtischen Horten und Offenen Schulen kommt nun auch eine Erhöhung des Essensbeitrags in den Wiener Kindergärten dazu. Nach all den laufenden Gebührenerhöhungen hat die Wiener Stadtregierung immer noch nicht genug und greift den Familien nun noch tiefer in die Tasche“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Harald Zierfuß. Medienberichten zufolge soll nun auch der Essensbeitrag in den Kindergärten um 10,5 Prozent angehoben werden.

„Das ist schlicht und einfach unsozial. Wir kämpfen aktiv gegen diese Mehrbelastung für Wiener Familien und bringen in den nächsten Gemeinderat einen dementsprechenden Beschlussantrag ein“, so Zierfuß weiter. „Wir fordern den zuständigen Stadtrat Wiederkehr auf, auf diese zusätzliche Belastung der Wiener Familien zu verzichten und von den geplanten Erhöhungen abzusehen. Während angesichts der hohen Inflation und Teuerung der Bund die Bundesgebühren bewusst einfriert und Automatismen außer Kraft setzt, belasten SPÖ und NEOS in Wien aktiv unzählige Wiener Familien.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at