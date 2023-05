ÖKOBÜRO-Studie zeigt: Effiziente Umweltverfahren bei frühzeitiger Planung und Beteiligung

Verfahrensbeteiligte bestätigen Erfolgsfaktoren für Umweltverfahren und wünschen sich rasche Verankerung in der Praxis

Das zeigt, dass frühzeitige Planung ein wesentlicher Faktor ist, will man die naturverträgliche Energiewende möglichst schnell erreichen ÖKOBÜRO Studienautorin Lisa Weinberger 1/2

Die Herausforderung wird nunmehr sein, dass die Erfolgsfaktoren auch in die Verfahrenspraxis Eingang finden ÖKOBÜRO Geschäftsführer Thomas Alge 2/2

Wien (OTS) - Die Erfolgsfaktoren für Umweltverfahren sind eindeutig: Es braucht bei Großprojekten wie UVP-Verfahren politische Rückendeckung, frühzeitige Planung, gute Öffentlichkeitseinbindung, ausreichend Behördenressourcen und eine gute Verfahrensleitung. Das zeigt die heute veröffentliche Studie von ÖKOBÜRO, bei der drei Positivbeispiele aus der Praxis im Rahmen von 14 Interviews mit verschiedenen Verfahrensbeteiligten (Behörden, Projektwerbende, Landesumweltanwaltschaften, Umweltschutzorganisationen) untersucht wurden. Als Praxisbeispiele wurden die APG-Weinviertelleitung in Niederösterreich, die Windparkerweiterung Potzneusiedl im Burgenland und die S10 Norderweiterung in Oberösterreich ausgewählt. Bei allen drei Praxisbeispielen lagen die identifizierten Erfolgsfaktoren vor.

Der Faktor „Frühzeitige Planung“ wurde von den Befragten am häufigsten genannt, deren Erfolg auch in Zahlen messbar ist: Das Burgenland als Vorreiter für Windkraftzonierungen in Österreich hat seit 2002 insgesamt über 30 Windkraftverfahren durchgeführt. Dabei gab es nur einmal einen Einspruch, die durchschnittliche Verfahrensdauer lag bei 6,8 Monaten von Antrag bis Bescheid. „ Das zeigt, dass frühzeitige Planung ein wesentlicher Faktor ist, will man die naturverträgliche Energiewende möglichst schnell erreichen “, so ÖKOBÜRO Studienautorin Lisa Weinberger.

„ Die Herausforderung wird nunmehr sein, dass die Erfolgsfaktoren auch in die Verfahrenspraxis Eingang finden “, meint ÖKOBÜRO Geschäftsführer Thomas Alge weiter. Hier ist die Politik gefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen wie politische Zielsetzungen und ausreichend Behördenressourcen sicherzustellen sowie die schlechte Datenlage im Bereich der Biodiversität zu verbessern. Gerade letzteres erschwert den Projektwerbenden die Zusammenstellung der Einreichunterlagen und kann zu erheblichen Zeitverlusten führen. Auf der anderen Seite müssen Projektwerbende frühzeitig mit der Planung unter Einbindung wichtiger Stakeholder (insbesondere der Landesumweltanwaltschaft und Umweltschutzorganisationen) sowie der frühzeitigen Koordination mit der Behörde und ihren Sachverständigen beginnen.

Die Studie wurde in Kooperation mit dem Klimaministerium, der BOKU Wien sowie der Wiener Umweltanwaltschaft durchgeführt und soll einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte rund um Umweltverfahren leisten. Die Studienergebnisse werden heute bei einer gemeinsamen Veranstaltung im Wiener Hilfswerk um 15.00 Uhr vorgestellt. Details dazu finden Sie auf der Website von ÖKOBÜRO unter www.oekobuero.at

Rückfragen & Kontakt:

ÖKOBÜRO - Allianz der Umweltbewegung

Mag.a Lisa Weinberger LL.M.

Stv. Geschäftsführer

0660 8494 725

lisa.weinberger @ oekobuero.at

www.oekobuero.at