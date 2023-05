Erfolg für UNOS: Aus für niederösterreichische Tourismusabgabe

UNOS-Landessprecher Margetich: „Ein sinnloses Bürokratiemonster wird abgeschafft. Wir freuen uns, dass unsere Vorschläge umgesetzt werden.“

Ein Zwangsbeitrag weniger für Unternehmen ist wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung Jürgen Margetich, UNOS-Landessprecher Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - „Wir hatten die Abschaffung der Tourismusabgabe zwar schon für die erste Landtagssitzung der neuen Landesregierung gefordert, aber wenn sie bei der dritten Sitzung abgeschafft wird, soll uns das auch recht sein“, reagiert UNOS-Landessprecher Jürgen Margetich auf das angekündigte Ende der Tourismusabgabe in Niederösterreich erfreut. Er verweist damit auf eine schon lange formulierte Forderung von UNOS und NEOS, den sogenannten Interessentenbeitrag nicht wie in den Pandemie-Jahren auszusetzen, sondern gänzlich abzuschaffen. „ Ein Zwangsbeitrag weniger für Unternehmen ist wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung “, so Margetich.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertritt seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und ist in fünf Wirtschaftsparlamenten präsent.

