Stocker: „Orbán enthaftet 2.500 Schlepper – ist das die von Kickl als vorbildhaft bezeichnete Politik?“

Innenminister Karner arbeitet auf Basis rechtsstaatlicher Regeln mit Ungarn zusammen, aber diese Politik können wir nicht dulden – Klarstellung von Kickl gefordert

Wien (OTS) - „Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán entlässt 2.500 Schlepper aus dem Gefängnis – ist das die von Kickl als vorbildhaft bezeichnete Politik Ungarns? Als Republik Österreich können wir auf eine positive Bilanz blicken: Innenminister Gerhard Karner ist es gelungen, hunderten Schleppern das Handwerk zu legen. Diesen Erfolg, den Österreich unter anderem in Zusammenarbeit mit Ungarn gelungen ist, untergräbt Orbán mit seinem Beschluss, 2.500 Schlepper aus den Gefängnissen Ungarns zu entlassen. Dieses verantwortungslose Vorgehen ist für uns ein falscher Schritt ohne rechtliche Grundlage und ein Warnsignal. Als Reaktion hat Innenminister Karner ohne zu zögern veranlasst, die Grenzkontrollen zu Ungarn zu verschärfen und weitere Maßnahmen gegen die Schleppermafia zu prüfen. Denn eines bleibt klar: Der Kampf gegen die Schleppermafia wird von der Bundesregierung mit voller Härte fortgesetzt“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, der Herbert Kickl zu einer Klarstellung seiner Asylpolitik auffordert.



„FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl hat angekündigt, im Falle einer Regierungsbeteiligung seine Asylpolitik wie Orbán gestalten zu wollen. Sich dieses verantwortungslose Verhalten zum Vorbild zu nehmen, ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die den Kampf gegen die illegale Migration tatsächlich ernst nehmen, es ist auch rechtswidrig. Kickl hat schon als Innenminister angekündigt, die Gesetze so auszulegen, wie er das gerne möchte. Dieses Verständnis von einem Rechtsstaat ist gefährlich und konträr zu dem der Volkspartei. Für uns gehören kriminelle Schlepper ins Gefängnis, und nicht entlassen“, so Stocker. "Und natürlich stellt sich auch die Frage, ob Herbert Kickl bei seinem Treffen mit Viktor Orbán Anfang Mai 2023 vorab informiert wurde. Das muss Herbert Kickl sofort klarstellen“, so Stocker abschließend.



