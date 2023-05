Berger-Krotsch (SPÖ) ad Schulgesetznovelle: „Totales Chaos vorprogrammiert!“

Durch Gesetzesentwurf ist die laufende Tagesbetreuung der Kinder an Wiens Schulen massiv gefährdet.

Wien (OTS/SPW-K) - Die Bildungssprecherin der SPÖ Wien, Nicole Berger-Krotsch, zeigt sich gegenüber dem kürzlich bekannt gewordenen Entwurf der Gesetzesnovelle des Schulgesetzes von Seiten der Bundesregierung äußert skeptisch. Demnach soll ein neuer Berufsstand, sogenannte „Assistenzpädagog:innen“, eingeführt werden und die bestehenden Freizeitpädagog:innen ersetzen. „Klar ist, dass der Ausbau der Tagesbetreuung von Kindern und alle damit verbundenen Bemühungen seitens des Bundes prinzipiell zu begrüßen sind. Gerade die Stadt Wien ist österreichweit immer Vorreiterin gewesen, was die hohe Betreuungsquote und die daraus resultierende Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft. Allerdings bereiten mir die geplanten Veränderungen aus Wiener Sicht Kopfschmerzen. Durch die Umstellung, die mit einem Dienstgeberwechsel, einem schlechteren Einstiegsgehalt und einer Verschärfung der Aufnahmebedingungen für die Ausbildung einhergehen, droht akuter Personalmangel. Gerade den können wir derzeit gar nicht brauchen!“.



Was bedeutet die Umstellung von Freizeitpädagog:innen auf Assistenzpädagog:innen konkret? Der Beruf der Freizeitpädagog:innen und der entsprechende Lehrgang auf den Pädagogischen Hochschulen soll gestrichen werden. Stattdessen soll es die Ausbildung zu Assistenzpädagog:innen geben, die im öffentlichen Dienst arbeiten sollen. „Dieser Umstand allein ist noch kein Grund zur Besorgnis. Wenn die Übernahme der bestehenden Freizeitpädagog:innen gut geplant und fair abläuft und es zu einer Attraktivierung des Berufes kommt, sind wir die Letzten, die etwas dagegen sagen. Allerdings lässt der Gesetzesentwurf genau das vermissen.“ Das ist auch der Grund, der den Betriebsrat der Belegschaft der „Bildung im Mittelpunkt“ (BIM) auf die Barrikaden gehen lässt - zu Recht, wie Berger-Krotsch findet: „Ich verstehe den Unmut der Belegschaft. Das geplante Gehaltsschema der neuen Assistenzpädagog:innen weist laut Betriebsrat ein Minus von bis zu 19 % auf. Zudem wird die Matura als neues Aufnahmekriterium eingeführt. All das kann und wird zu akutem Personalmangel führen! Für die Stadt Wien wäre ein Verlust auch nur von Teilen der jetzigen Freizeitpädagog:innen eine Katastrophe! Der laufende Betrieb der Tagesbetreuung wäre massiv gefährdet!“.

Hintergrund: Die Überführung der Freizeitpädagog:innen in Assistenzpädagog:innen ist schon für das Schuljahr 2024/25 geplant. Dies bedeutet einen massiven Kraftakt von Bildungsdirektion und BIM und lässt viele arbeitsrechtliche Aspekte offen, sodass davon auszugehen ist, dass der laufende Schulbetrieb nicht überall aufrechterhalten werden kann. „Wir wollen Schulschließungen vermeiden!“, bringt es Berger-Krotsch auf den Punkt.



„Für Bundesländer, in denen es so gut wie keine Ganztagesschulen gibt, bedeutet der Gesetzesentwurf sicher eine große Erleichterung, zumal ja die neuen Assistenzpädagog:innen auch vom Bund bezahlt werden. Für Wien mit ausgezeichneter bestehender Betreuungsstruktur allerdings nicht. Wir dürfen jetzt nicht dafür bestraft werden, dass wir unsere Hausaufgaben bereits gemacht haben!“, so die Bildungssprecherin entschlossen.



Zwtl.: Ganztagsschule in Gefahr!



Besonders hart für Wien ist die Gefährdung des bewährten verschränkten Unterrichtskonzepts. Berger-Krotsch hierzu: „Die beitragsfreie Ganztagsschule mit verschränktem Unterricht ist ein sozialdemokratisches Erfolgsmodell, um das uns viele Bundesländer beneiden. Durch die Umstellung auf Assistenzpädagog:innen wäre diese verschränkte Unterrichtsform aber in massiver Gefahr! Wir wollen nicht zurück zur strengen Trennung von Vormittagsunterricht und Nachmittagsbetreuung. Das ist nicht zeitgemäß und pädagogisch wertlos!“



Auch der Fortbestand der Ferienbetreuung in ihrer jetzigen Form sei massiv bedroht, so Berger-Krotsch: „Die bestehende gut ausgebaute Ferienbetreuung in Wien wird im Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt. Demnach sollen Assistenzpädagog:innen zwei Wochen in der Sommerschule ihren Dienst verrichten und eine Woche im laufenden Schuljahr. Das ist rechnerisch unmöglich, wenn man die Ferien addiert“, so die Bildungssprecherin, die auf die Weihnachtsferien, Semesterferien, Osterferien, Herbstferien bzw. die schulautonomen Tage verweist. Daher der dringende Appell an den Bundesminister: „Der Gesetzesentwurf muss dringend abgeändert werden, auch wenn das Zeit kostet. Ein Schnellschuss würde aus heutiger Sicht für Wien und für die Tagesbetreuung der Kinder katastrophale Folgen haben!“.





