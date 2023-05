REMINDER – morgen, DI, 23.05., 10 Uhr – PK Caritas präsentiert Studie über strukturelle Reform gegen Armut

Studienpräsentation des European Centre for Social Welfare Policy and Research und politische Forderungen für ein armutsfestes Sozialnetz

Wien (OTS) - Die Not in Österreich nimmt zu. Die massive Teuerungswelle verschärft die Situation von armutsbetroffenen und armutsgefährdeten Frauen, Männern und Kindern dramatisch. Viele Maßnahmen der Politik in Bund und Ländern helfen kurzfristig, eine strukturelle Reform hin zu einem armutsfesten Sozialnetz blieb bisher aber aus. Gerade jetzt darf das Ziel der Bundesregierung, Armut nachhaltig zu reduzieren, aber nicht verloren gehen.

Im Auftrag der Caritas ging das European Centre for Social Welfare Policy and Research der Frage nach, wie Armut in Österreich möglichst einfach und schnell reduziert werden kann.

Bei der Pressekonferenz werden die Studienergebnisse präsentiert und politische Forderungen abgeleitet.

Gesprächspartner*innen:

Anna Parr, Generalsekretärin Caritas Österreich

Michael Fuchs und Felix Wohlgemuth, European Centre for Social Welfare Policy and Research

PK Caritas präsentiert Studie über strukturelle Reform gegen Armut

Datum: 23.05.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Restaurant Kelsen im Parlament, Wintergarten

Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.parlament.gv.at/services/zutritt/registrierung

