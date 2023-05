FPÖ – Krauss: Räuber Rathausplatz macht auch nicht vor Kindergärten und Schulen halt

Unsozialer Griff der rot-pinken Stadtregierung in die Geldbörsen der Familien

Wien (OTS) - Als neuerlichen „sozialdemokratischen Raubzug“ bezeichnet der Bildungs- und Jugendsprecher der Wiener Freiheitlichen, Klubobmann LAbg. Maximilian Krauss, die Indexanpassung um über 10 Prozent der Essensbeiträge in Schulen und Kindergärten. „Der Räuber Rathausplatz, SPÖ-Bürgermeister Ludwig, hat wieder eiskalt zugeschlagen und greift schamlos in die Geldbörsen der ohnedies durch die Inflation gebeutelten Familien“, kritisiert Krauss und attestiert der SPÖ soziale Kälte.

„Während Sozialdemokraten in Vorbereitung von Parteitagen gerne schöne Worte über soziale Gerechtigkeit und Preisbremsen verlieren, passiert dort wo sie in der Verantwortung sind genau das Gegenteil. Gebühren werden überdurchschnittlich erhöht und auch die Lebenserhaltungskosten sind in Wien exorbitant gestiegen“, so Krauss.

Der Wiener FPÖ-Bildungssprecher bekräftigt, dass die Schuldigen für die Preissteigerungen bei den Regierenden zu suchen sind und fordert SPÖ-Bürgermeister Ludwig und seinen pinken Vizebürgermeister auf, von dieser unsozialen Maßnahme Abstand zu nehmen.

