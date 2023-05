Bock auf Sonne: Ein Sommer für den guten Zweck an der Adria Wien

Die Adria Wien verleiht ihrer letzten Saison am Donaukanal einen besonderen Sinn und spendet pro frisch gezapftem Bier und Spritzgetränk 10 Cent an das Flüchtlingsprojekt Ute Bock.

Wien (OTS) - Das Lokal Adria Wien startet in diesem Sommer eine besondere Aktion! Unter dem Motto „Bock auf Sonne“ spendet das Lokal pro gezapftem Bier und Spritzgetränk 10 Cent an das Flüchtlingsprojekt Ute Bock. Auf der Sonnenseite des Donaukanals lässt sich also in diesem Sommer mit jedem Getränk etwas Gutes tun.

"Ein letztes Mal bescheren wir diesem Donaukanal-Abschnitt, der schon viel Sinnvolles gesehen hat, Sinn, Tiefgang und mehr Sonne im Herzen. Ich kannte Frau Bock noch persönlich und war von ihrer Arbeit immer sehr beeindruckt, deswegen ist es mir eine Freude, das Flüchtlingsprojekt in dieser Form aktiv unterstützen zu können.“, so Gerald Ecker, Betreiber der Adria Wien. Das inklusive Lokal im legendären Glashaus am Donaukanal wird nach dieser Sommersaison leider endgültig schließen.

Relaxen, genießen, feiern am Donaukanal

Die Aktion "Bock auf Sonne" ist im Mai gestartet und läuft den ganzen Sommer bis zum Saisonende im September. In diesem Rahmen werden auch verschiedenste Veranstaltungen in Kooperation mit dem Flüchtlingsprojekt Ute Bock stattfinden.



Alle Gäste, die im Adria Wien in diesem Sommer ein gezapftes Bier oder einen Spritzer bestellen, unterstützen mit ihrer Getränkewahl das Flüchtlingsprojekt Ute Bock. Die Wiener Flüchtlingshilfe hilft Geflüchteten mit Obdach, Beratung, Bildung und Soforthilfe und ist angesichts der stark gestiegenen Unterhaltungskosten heuer besonders auf Unterstützung angewiesen.

Die Adria Wien am Donaukanal – auf der Höhe Obere Donaustraße 77, 1020 Wien – ist täglich von 14-24 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zu Bock auf Sonne und allen Veranstaltungen vor Ort unter www.fraubock.at und www.adriawien.at.

Bock auf Sonne wird unterstützt von Proxmox.

Rückfragen & Kontakt:

Flüchtlingsprojekt Ute Bock

Maren Riebe

Pressesprecherin

01/929 24 24 40

maren.riebe @ fraubock.at

www.fraubock.at