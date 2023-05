FW-Langthaler: Mahrer-Kritik an Gewessler ist unglaubwürdig!

„Greenflation“ wird durch ÖVP massiv unterstützt!

Wien (OTS) - "Mit schwarzen Scheingefechten will WKO-Präsident Mahrer nur von der Versager-Politik seiner ÖVP ablenken. Aber mit Schattenkämpfen löst man keine Probleme im Land! Was es braucht, ist der Mut zur Veränderung und eine klare Absage an die Klimadiktatur der Grünen", so der Bundesobmann-Stv. der Freiheitlichen Wirtschaft (FW), Reinhard Langthaler, in einer Aussendung.

Langthaler dazu: „Wenn Präsident Mahrer und seine Mehrheitsfraktion Wirtschaftsbund ein ernsthaftes Interesse an Mobilitäts-Diversität und Bekämpfung der Teuerung hätten, hätte es genug Möglichkeiten in der Vergangenheit gegeben. Man hätte nur den Anträgen der FW zustimmen müssen. Stattdessen hat er als braver „Partei-Papagei“ die Argumente der ÖVP nachgeplappert und den Anschlag auf die Wirtschaft unter dem Deckmantel des Klimaschutzes verteidigt. Jetzt von „Greenflation“ zu sprechen und die Schuld nur bei BM Gewessler zu suchen, ist typisch für die schwarze Wendehals-Politik – „Heute so, morgen so!“ Auch er hat sich stets als braver Steigbügelhalter der grünen Wirtschafts-Vernichtungspolitik erwiesen und daher ist seine Kritik mehr als nur entbehrlich, so Langthaler!

Dieser Showauftritt hilft der Wirtschaft nicht, solange die ÖVP den Grünen immer noch die Räuberleiter in Sachen Klimadiktatur macht. Auch die Absage von Mahrer an eine FPÖ-Koalition macht deutlich, dass er weiter die Grüne Politik unterstützt, welche die Wirtschaft ruiniert. „Dieses Verhalten ist nicht nur fragwürdig, sondern widerspricht auch dem Einsatz für eine aktive Interessensvertretung. Wer der österreichischen Wirtschaft wirklich helfen will, der muss den grünen Klimaalbtraum sofort beenden und sich für Neuwahlen aussprechen“, so Langthaler abschließend.

