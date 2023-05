Feiern für Klima & Gerechtigkeit: Das wird das Südwind Straßenfest 2023

Am 3. und 4. Juni wird am Campus der Universität Wien wieder „ein Gutes Leben für alle“ gefeiert. Besucher:innen erwarten Live-Musik, Podiumsdiskussionen und Kulinarik aus aller Welt.

Wien (OTS) - 22. Mai 2023. „Ein Gutes Leben für alle“ bedeutet unter anderem, dass es auf einem intakten Planeten gelebt werden kann. Vor allem Menschen im Globalen Süden, Frauen und arme Menschen sind besonders stark von der Klimakrise betroffen. Gerecht ist das nicht! Mit "Klima & Gerechtigkeit" setzt Südwind beim diesjährigen Straßenfest am 3. und 4. Juni erstmals einen Themenschwerpunkt.

„Die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit, das kann sehr überwältigend sein. Wir wollen den Besucher:innen des Straßenfests die Komplexität der Klimakrise auf einfache Art näherbringen und gleichzeitig Möglichkeiten aufzeigen, selbst aktiv zu werden“, so Hannah Knust, Organisatorin des Südwind-Straßenfests. Für Bewusstsein sorgen sollen die durchgehende Fotoausstellung „Orte der Klimakrise“ und die Podiumsdiskussion „Klimakrise – Ist da noch was zu retten?“ am Samstag um 17 Uhr. Diskutieren werden Amina Guggenbichler, Sprecherin der Wiener Erde brennt-Bewegung, Brigitte Grahsl von der Plattform für Klimakommunikation, Klimaschutzaktivistin Sina Reisch und Klimaklage-Anwältin Michaela Krömer.

Gemeinsam mit Slam B veranstalten wir am Sonntag um 13:30 Uhr auch einen Poetry Slam zum Thema “Wetterbericht der Zukunft – Gedanken zu Klimawandel, soziale Gerechtigkeit und Veränderung”. Für den Slam kann man sich unter poetry.strassenfest @ suedwind.at noch bis 28. Mai 2023 anmelden.

Wie immer gibt es natürlich auch ein großartiges Musikprogramm, zu dem im alten AKH getanzt werden kann. Hauptacts sind Damion Lee, Pure Chlorine, EsRAP und Rocky Leon. Auf der Themenbühne sind unter anderem Taekwondo, Yoga und Akrobatik zu sehen. Verschiedene NGOs präsentieren ihre Arbeit, Global 2000 veranstaltet unter anderem eine Kleidertauschparty. Mit den Hermes RadbotInnen kann man lernen, wie man sein Fahrrad selbst repariert. Auch für ein buntes Kinderprogramm und eine Tombola ist wieder an beiden Tagen gesorgt. Das Essensangebot aus aller Welt ist dieses Jahr ausschließlich vegetarisch und vegan. Bei der Vergabe der Standplätze, wurden Organisationen und Unternehmen, die sich mit Klimagerechtigkeit beschäftigen, bevorzugt.



Alle Informationen zum Südwind Straßenfest 2023:

Ort: Campus der Universität Wien („Altes AKH“), Hof 1, Spitalgasse 2-4, 1090 Wien

Datum/Uhrzeit: Samstag, 03. Juni von 14:00 bis 23:00 Uhr und Sonntag, 04. Juni von 12:00 bis 20:00 Uhr

Der Eintritt ist frei! Das komplette Programm gibt es unter https://www.suedwind.at/wien/suedwind-strassenfest/

Rückfragen & Kontakt:

Hannah Knust, M. Sc

Projektkoordinatorin Südwind Straßenfest

E-Mail: hannah.knust @ suedwind.at

Tel.: 0670 4056141



Stefanie Marek, B.A.

Pressesprecherin Südwind

E-Mail: stefanie.marek @ suedwind.at

Tel.: 0680 1583016